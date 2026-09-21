Brock Purdy y el ataque de los 49ers arrancan la temporada con eficiencia

Brock Purdy (13), quarterback de los 49ers de San Francisco, es felicitado por el fullback Kyle Juszczyk (44) después de anotar frente a los Dolphins de Miami durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

Los 49ers anotaron touchdowns en sus primeras cinco posesiones ofensivas por primera vez en al menos 45 años, y Purdy tuvo una actuación casi perfecta el domingo en una victoria 35-13 sobre los Dolphins de Miami.

Purdy completó 20 de 22 pases para 287 yardas, con dos envíos de anotación, una carrera para TD y un índice de pasador de 149,1. Los 49ers (2-0) han comenzado la temporada con victorias consecutivas por al menos 20 puntos por primera vez en la historia de la franquicia.

“Fue realmente muy bueno. Estuvo casi impecable. Su última jugada fue probablemente su único fallo, por el castigo de pase intencionalmente lanzado al suelo. Fuera de eso, estuvo prácticamente perfecto. Tuvo un partido increíble”, dijo el lunes el entrenador Kyle Shanahan.

Purdy completó sus dos primeros pases del partido antes de que Deebo Samuel dejara caer el tercero. Lo que siguió fueron 18 pases completos consecutivos —con un par producto de improvisaciones impresionantes— mientras San Francisco abrió el juego con cinco series seguidas terminadas en touchdown.

El único otro pase incompleto llegó en su último retroceso del partido, cuando lanzó el balón fuera tras una presión sin bloqueo, lo que derivó en un castigo.

“Es especial. Creo que esa sería la palabra que usaría. Creo que cuando él y Kyle entran en racha así, es muy divertido de ver. ... Siento que no lanzó un pase incompleto en todo el día. No sé cuáles son las estadísticas, pero es increíble ver eso y lo decidido que es, lo bueno que es para lanzar a tiempo, y también para crear cuando tiene que hacerlo. Cuando él está al mando, nos sentimos bien”, comentó el corredor Christian McCaffrey.

Purdy cerró dos de esas series con pases de anotación a George Kittle y Kyle Juszczyk, y él mismo entró corriendo para otro touchdown, mientras mantuvo el control total de principio a fin contra Miami.

“Parecía que estuviera simplemente en un entrenamiento ahí afuera, moviendo los hilos. Estamos empezando a presenciar el mejor momento de Brock y creo que va a ser algo digno de ver. Para mí, siempre me ha encantado Brock, pero creo que ahora está empezando a recibir el respeto que merece”, señaló el tackle izquierdo Trent Williams.

Qué está funcionando

Pases profundos. Purdy completó los 10 pases que lanzó de al menos 10 yardas campo abajo para 211 yardas y un TD, según NextGen Stats. Los Niners tuvieron receptores desmarcados durante gran parte del día, con un máximo de la liga de 4,84 yardas de separación por objetivo, y casi un tercio de los pases fueron catalogados como “totalmente abiertos”, con al menos 5 yardas de separación.

Qué necesita ayuda

El juego terrestre. San Francisco tuvo 22 acarreos para 67 yardas por parte de jugadores que no eran el quarterback, ya que la línea ofensiva tuvo dificultades para abrir huecos. McCaffrey sumó 23 yardas en 10 acarreos y apenas lleva 91 yardas por tierra en la temporada.

Al alza

Purdy. Esta fue la segunda vez en la carrera de Purdy que completó al menos el 90% de sus pases y, al mismo tiempo, lanzó para al menos 250 yardas. También lo hizo contra Arizona el 1 de octubre de 2023. El único otro quarterback que lo logró dos veces en una carrera fue Derek Carr.

A la baja

Los tackles defensivos. Los Niners han tenido problemas para frenar la carrera cuando los partidos han estado cerrados en lo que va de temporada, ya que a los tackles defensivos los han desplazado de la línea. Los Dolphins tuvieron 20 acarreos para 84 yardas en la primera mitad, lo que ayudó a Miami a controlar el balón y mantener fuera del campo a la potente ofensiva de San Francisco.

Lesiones

Los Niners perdieron a otro receptor cuando Demarcus Robinson sufrió un esguince alto de tobillo. San Francisco ya perdió a Ricky Pearsall por una cirugía de rodilla que lo dejó fuera por el resto de la temporada y al novato De'Zhaun Stribling por una lesión de tobillo que se espera lo mantenga fuera durante dos meses. ... El tackle defensivo James Thompson Jr. también sufrió un esguince alto de tobillo. Ambos jugadores podrían ser colocados en la lista de lesionados.

Número clave

11 — En dos partidos, los 49ers han lanzado apenas 11 pases incompletos y han tenido 10 series que terminaron en anotación. San Francisco es uno de 209 equipos desde 2000 con al menos 10 series con puntos en los dos primeros partidos, y solo dos lo lograron con menos incompletos: los Steelers de 2005 con nueve y los Saints de 2024 con 10.

Próximos pasos

Los 49ers reciben a Arizona el domingo en busca de su décimo inicio 3-0 en la era del Super Bowl. Se clasificaron a los playoffs las últimas ocho veces que lo lograron, incluidas cuatro temporadas en las que llegaron al Super Bowl.

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FUENTE: AP