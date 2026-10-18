Brock Purdy está listo para liderar la histórica lista de índice de pasador

El quarterback de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy (13), lanza un pase de conversión de dos puntos mientras el tackle defensivo de los Seahawks de Seattle, Byron Murphy II (91), intenta ejercer presión durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 11 de octubre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Con cinco intentos de pase más, ocupará el primer lugar en las tablas históricas.

Purdy llega a esta semana con un índice de pasador de 105,4 en los primeros 1.495 intentos de su carrera en temporada regular y calificará para las tablas históricas de la NFL cuando alcance el umbral de 1.500 intentos.

El dos veces MVP Lamar Jackson es el líder actual con 102,7, y Purdy está listo para adueñarse del puesto número 1 cuando los 49ers (5-0) reciban a los Commanders de Washington (1-3-1) el lunes por la noche.

No esperen que Purdy celebre la marca, ni que se proponga revisar la tabla cuando termine el partido. Señaló que gran parte del mérito también es de sus entrenadores y compañeros, quienes lo han ayudado a ser tan productivo desde que fue elegido con la última selección del draft de 2022.

La estadística del índice de pasador se creó en la década de 1970 para generar un solo número con el que evaluar a los mariscales de campo de distintas épocas. El índice utiliza cuatro estadísticas —porcentaje de pases completos, yardas por intento, pases de touchdown e intercepciones— para dar un número en una escala de 0 a 158,3.

El índice favorece a los QBs modernos, ya que el estilo de juego actual ha llevado a un mayor porcentaje de pases completos y a muchas menos intercepciones que cuando se creó la estadística.

Solo uno de los 25 jugadores mejor ubicados en la tabla —el miembro del Salón de la Fama Steve Young— comenzó su carrera hace más de 30 años. Esto ha llevado a que QBs actuales como Jimmy Garoppolo y Tua Tagovailoa estén por delante de figuras históricas como Joe Montana y Dan Marino.

El entrenador Kyle Shanahan afirmó que cree que el índice de pasador es una “estadística sobrevalorada” y elogió a Purdy por su disposición a hacer cosas que ayudan al equipo pero que perjudican su índice, como deshacerse del balón para evitar una captura.

Purdy también pasará a ocupar el puesto número 2 en la tabla histórica de yardas de pase por intento. Su promedio actual de 8,63 solo está por detrás del 9,0 del miembro del Salón de la Fama Otto Graham.

Purdy viene de registrar su índice de pasador más bajo de la temporada, tras publicar un 92,5 en la victoria 32-29 de la semana pasada en Seattle, que fue su primer partido por debajo de la marca de 100 esta campaña.

Pero, en muchos sentidos, fue uno de sus partidos más impresionantes, al enfrentar a una de las mejores defensas de la liga y con dos series ofensivas para anotar y tomar la ventaja en el cuarto periodo.

Purdy completó 9 de 10 para 96 yardas en esas series, después de haber tenido dificultades para mover el balón durante la mayor parte del encuentro.

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FUENTE: AP