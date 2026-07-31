Británico pedirá a tribunal de Chipre ir al funeral de su hijo, caído de ventana de hotel

El abogado Alexandros Alexandrou señaló que presentará la petición la próxima semana y que la fecha del funeral se fijará después de que el tribunal emita su decisión antes del 7 de agosto.

Según informes, el hombre de 37 años y su familia llevaban unos días de vacaciones en la localidad turística de Paphos, en el suroeste de Chipre, a principios de este mes, cuando el niño cayó desde la ventana del cuarto piso del hotel.

Las circunstancias de la caída siguen sin estar claras.

El acusado fue arrestado y se le presentaron cargos, pero un tribunal lo dejó en libertad con la condición de que entregara su pasaporte, se presentara semanalmente en una comisaría y depositara una fianza de 20.000 euros (23.015 dólares).

“Está claro que esto es trágico; es un caso que cualquiera que lo lea, sea padre o no, puede entender el estrés de haber perdido a un hijo”, dijo Alexandrou a The Associated Press.

“En este momento, el único asunto ante el tribunal es que se apruebe la petición por este aspecto humanitario del caso para que pueda viajar al funeral de su hijo”.

La esposa de su cliente y su hijo de 5 años, indicó el abogado, regresaron a Gran Bretaña hace dos días. El hombre estuvo acompañado en el tribunal por sus padres.

Si se aprueba la petición, el caso previsiblemente continuará a mediados de septiembre, después de que el tribunal cierre por el receso de verano.

Alexandrou explicó que su cliente debía declararse el viernes respecto de los cargos, pero pidió un aplazamiento para poder presentar la petición.

El abogado asumió la defensa el miércoles, después de que el anterior letrado se retirara del caso. Comentó que necesita más tiempo para estudiar las pruebas, que la fiscalía aún no le ha entregado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP