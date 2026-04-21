Brice Turang y David Hamilton impulsan a los Cerveceros en paliza 12-4 a Tigres

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Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, corre tras conectar un sencillo impulsor de una carrera contra los Tigres de Detroit durante la séptima entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

A pesar de no contar con sus tres mejores bateadores, los Cerveceros pusieron a 19 corredores en base y anotaron en cifras de dos dígitos por segunda vez esta temporada. Han ganado cinco de seis.

Los nueve titulares de Milwaukee se embasaron al menos una vez, y el receptor/lanzador de nudillos de Detroit Jake Rogers limitó los daños al lanzar una novena entrada sin carreras.

Detroit sufrió su segunda derrota consecutiva tras ganar ocho de nueve.

Los Cerveceros llenaron las bases sin outs en la cuarta, pero Grant Anderson relevó a Harrison e hizo que el boricua Javier Báez bateara para doble play.

Después ampliaron a 5-1 en la séptima con sencillos productores de Turang y el venezolano William Contreras.

Milwaukee agregó siete carreras en una octava entrada de 11 bateadores, un episodio que incluyó el cuarto triple de la carrera de 12 años del dominicano Gary Sánchez en las Grandes Ligas.

Detroit anotó tres veces en la novena para recortar la diferencia final a ocho carreras. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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