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Brice Turang sale de su mala racha y Cerveceros aplastan 16-2 a Gigantes

MILWAUKEE (AP) — Brice Turang puso fin a una mala racha de 0 de 21 al irse de 2-2 con un doble y un triple en la paliza 16-2 el lunes de los Cerveceros de Milwaukee a los Gigantes de San Francisco.

Brice Turang de los Cerveceros de Milwaukee observa su triple de dos carreras en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Aaron Gash)
Brice Turang de los Cerveceros de Milwaukee observa su triple de dos carreras en la segunda entrada ante los Gigantes de San Francisco el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Turang también recibió un par de bases por bolas y se embasó en sus cuatro apariciones al plato. Conectó un doble en la primera entrada y un triple de dos carreras que se estrelló contra la pared del jardín central en la segunda.

Milwaukee tuvo máximos de temporadas con sus 16 carreras y 18 hits, aunque no conectó jonrones. Los Cerveceros recibieron 11 bases por bolas para igualar un máximo de la campaña.

Christian Yelich y David Hamilton se fueron cada uno de 5-3 con tres carreras anotadas por los Cerveceros. El venezolano Luis Rengifo también anotó tres carreras, y Yelich impulsó dos. El venezolano Jackson Chourio terminó de 4-2 con tres carreras impulsadas.

Los Cerveceros han ganado seis de siete. Los Gigantes han perdido seis de siete.

Milwaukee borró un déficit de 2-0 al anotar siete carreras ante Landen Roupp (5-6) en la segunda entrada. Matt Chapman le había dado a San Francisco la ventaja tempranera con un jonrón de dos carreras, su primero desde el 31 de marzo.

Seis Brewers consecutivos se embasaron durante ese estallido de siete carreras.

Chad Patrick (3-2) se acreditó la victoria al lanzar una entrada sin permitir carreras en relevo de Shane Drohan, quien permitió dos carreras en cuatro entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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