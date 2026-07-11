Bregman rompe su mala racha con un jonrón clave y los Cachorros remontan 5-3 ante Rojos

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Carson Kelly, derecha, de los Cachorros de Chicago, celebra su jonrón contra Nick Lodolo, los Rojos de Cincinnati, durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 11 de julio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Jay LaPrete) AP

Michael Busch pegó tres imparables y Carson Kelly también se voló la barda por los Cachorros, que mejoraron a 3-2 en su gira de seis juegos antes del receso del Juego de Estrellas.

Todas las carreras de Cincinnati llegaron por la vía del cuadrangular, ya que Nathaniel Lowe, el venezolano Eugenio Suárez y JJ Bleday conectaron jonrones. Los Rojos cayeron a 6-21 contra equipos de la División Central de la Liga Nacional.

Drew Pomeranz (2-3), el segundo de seis lanzadores de Chicago utilizados, se llevó la victoria. Trent Thornton entró con dos outs en la novena y corredores en las esquinas, y consiguió que Sal Stewart bateara un rodado para el out final del juego, para su tercer salvamento.

Bregman atravesaba una mala racha de dos imparables en 18 turnos antes de conectar un sweeper de Julian Garcia (0-2) y enviarlo por la línea del jardín izquierdo para devolver a los Cachorros la ventaja. Seiya Suzuki recibió base por bolas para abrir la entrada.

Los Rojos se adelantaron 2-0 en la cuarta entrada cuando Lowe y Suárez conectaron jonrones consecutivos ante el mexicano Javier Assad.

Los Cachorros se acercaron a una carrera con un sencillo productor de Suzuki en la quinta, antes de que Kelly abriera la sexta con un jonrón solitario al jardín central ante Nick Lodolo. El zurdo salió del juego después de permitir el vuelacercas debido a una ampolla en el dedo índice de la mano izquierda.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP