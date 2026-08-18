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Braxton Ashcraft lanza 8 entradas eficientes, Oneil Cruz jonronea y Piratas vencen 4-1 a Tigres

PITTSBURGH (AP) — Braxton Ashcraft permitió cinco hits en ocho innings eficientes, el dominicano Oneil Cruz conectó un jonrón en su regreso desde la lista de lesionados y los Piratas de Pittsburgh vencieron el martes 4-1 a los Tigres de Detroit.

El dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, celebra tras conseguir un jonrón de dos carreras ante los Tigres de Detroit el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
El dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, celebra tras conseguir un jonrón de dos carreras ante los Tigres de Detroit el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Ashcraft (13-5), elegido al Juego de Estrellas por primera vez esta temporada, ponchó a cuatro y no otorgó bases por bolas. Realizó apenas 80 lanzamientos.

El derecho de 26 años, que venía de lanzar el primer juego completo de su carrera en una victoria sobre Miami la semana pasada, permitió un jonrón en el quinto inning al novato de los Tigres Brett Callahan, pero por lo demás navegó sin sobresaltos rumbo a su cuarta victoria en cinco aperturas.

Ashcraft se convirtió en el primer lanzador de Pittsburgh desde A.J. Burnett en 2012 en registrar un juego completo y trabajar al menos ocho innings en su siguiente apertura.

Mason Montgomery lanzó el noveno para su quinto salvamento.

Cruz, fuera desde principios de junio tras fracturarse la mano izquierda, le hizo swing a una bola de nudillos del venezolano Keider Montero (9-8) en el quinto inning y la envió a 422 pies entre el jardín derecho y el central para su 15to jonrón de la temporada y el primero desde el 2 de junio. Fue el 81er jonrón de Pittsburgh en el PNC Park, con lo que igualó al equipo de 2003 con la mayor cantidad en una temporada en el estadio que abrió en 2001.

Spencer Horwitz y Bryan Reynolds añadieron sencillos impulsores por los Piratas, que han ganado cuatro de seis.

Detroit, en una cerrada carrera con un puñado de clubes por el último puesto de comodín de la Liga Americana, ha perdido cuatro de cinco.

Montero estuvo perfecto durante cuatro innings, pero otorgó base por bolas al dominicano Esmeryln Valez en cuatro lanzamientos para abrir el quinto antes del jonrón de Cruz. Montero permitió tres carreras con cuatro hits en cinco innings.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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