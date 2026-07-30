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Bravos remontan desventaja de 3 carreras y vencen a Nacionales por 5-4

ATLANTA (AP) — Ronald Acuña Jr. y Mike Yastrzemski conectaron sendos vuelacercas y los Bravos de Atlanta remontaron un déficit de tres carreras para superar el jueves 5-4 a los Nacionales de Washington.

El cubano Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, hace un lanzamiento el jueves 30 de julio de 2026, en un duelo ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Erik S. Lesser)
El cubano Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, hace un lanzamiento el jueves 30 de julio de 2026, en un duelo ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

El sencillo de dos carreras de Ozzie Albies en la sexta entrada rompió el empate 3-3 por los Bravos, que apenas lograron cuatro hits. Ocho de los últimos nueve juegos de Atlanta se han decidido por una carrera.

El cubano Victor Mederos (1-0) consiguió la primera victoria de su carrera de cuatro años, al permitir una anotación en una entrada. Dylan Lee lanzó una octava perfecta y el cubano Raisel Iglesias se apuntó un salvamento por segunda noche consecutiva, para llegar a 23 en la temporada.

Daylen Lile conectó dos de los tres jonrones solitarios de los Nacionales ante el abridor de los Bravos, Grant Holmes. Lile suma 13 en la temporada. El tercero fue de Luis García Jr., quien también pegó un triple impulsor y se fue de 5-3.

Los Nacionales han conectado 48 jonrones en julio. Eso los deja a uno del récord de la franquicia para un mes, de 49, establecido en septiembre de 2012.

El abridor de los Nacionales, Jake Irvin (2-5), realizó su primera apertura desde el 23 de mayo, cuando dejó sin hits a los Bravos en Atlanta durante cinco entradas, un día antes de ingresar a la lista de lesionados.

Retiró a los primeros 10 bateadores antes de que el venezolano Acuña elevara una pelota al bullpen de los Bravos que recortó la ventaja de los Nacionales a 3-1. Irvin permitió cinco carreras en cinco entradas, incluido un jonrón de dos carreras de Yastrzemski en la quinta.

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