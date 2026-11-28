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ARCHIVO — El lanzador de los Bravos de Atlanta, Tyler Mahle (54), realiza un lanzamiento al receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith, derecha, durante la primera entrada del cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el 7 de octubre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard, Archivo) AP

Mahle tiene previsto ganar 20 millones de dólares en cada una de las temporadas 2027 y 2028 y acordó donar el 1% de su salario a la Fundación de los Bravos de Atlanta.

Mahle, de 32 años, fue una adquisición importante para los Bravos en la fecha límite de cambios de 2026. Los Bravos enviaron al lanzador derecho venezolano Anthony Molina a los Gigantes de San Francisco a cambio de Mahle el 2 de agosto.

Mahle tuvo marca de 4-1 con efectividad de 1,99 en nueve aperturas con los Bravos. Atlanta registró foja de 6-3 en esas nueve salidas de Mahle, y su efectividad con los Bravos ocupó el séptimo lugar en las Grandes Ligas entre los lanzadores calificados durante ese tramo de nueve juegos.

Mahle registró una efectividad de 1,35 en dos aperturas de postemporada, al permitir dos carreras limpias en 13 1/3 entradas con 10 ponches.

Antes del canje, Mahle tuvo marca de 3-9 con efectividad de 5,14 en 18 juegos con los Gigantes. En total, terminó con récord de 7-10 y efectividad de 3,99.

Mahle, quien debutó en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati en 2017, tiene marca de 46-56 y efectividad de 4,05 en 10 temporadas. Ha sido abridor en 168 de sus 169 juegos de por vida con los Rojos, Minnesota, Texas, San Francisco y Atlanta.

En su otro gran movimiento de la temporada baja, el 12 de noviembre, los Bravos firmaron al relevista derecho Evan Phillips con un contrato de tres años por 35 millones de dólares. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP