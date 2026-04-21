Bravos ponen al cerrador Raisel Iglesias en lista de lesionados de 15 días por inflamación de hombro

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Raisel Iglesias de los Bravos de Atlanta lanza ante los Marlins de Miami, el miércoles 15 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

El mánager Walt Weiss señaló que no espera una ausencia prolongada para el cerrador cubano de 36 años.

“Lo enviamos de regreso a Atlanta, le hicieron una resonancia magnética y somos optimistas", dijo Weiss. "La resonancia no mostró nada estructural. Hay algo de inflamación. Sentimos que nos estamos adelantando un poco a esto”.

Iglesias ha lanzado 8 innings y dos tercios sin permitir carreras en lo que va de temporada, con cinco salvamentos para los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional. Atlanta llamó al zurdo Dylan Dodd para ocupar su lugar en el roster.

El venezolano Robert Suárez, quien logró 40 salvamentos la temporada pasada con San Diego, es un candidato para encargarse del cierre por Atlanta mientras Iglesias esté fuera.

Los Bravos tenían previsto que Ronald Acuña Jr. fuera titular y bateara primero el martes por la noche en Washington. El estelar jardinero venezolano fue golpeado dos veces por lanzamientos en la victoria del lunes por la noche, y salió en la sexta entrada. El segundo lanzamiento pareció golpearlo en la mano izquierda.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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