Bravos aseguran el título del Este de la Liga Nacional con triunfo 4-2 sobre Astros

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Mike Yastrzemski, derecha, de los Bravos de Atlanta, celebra su cuadrangular de tres carreras con Mauricio Dubon, izquierda, y Ozzie Albies, centro, durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Ozzie Albies empató el juego 1-1 con un sencillo productor antes del cuadrangular de Yastrzemski hacia el jardín derecho ante Bryan King (3-6).

Tras terminar 76-86 y quedarse fuera de los playoffs la temporada pasada, Atlanta se recuperó este año bajo el mando del mánager debutante Walt Weiss. Los Bravos tienen marca de 92-64 y han ganado al menos 90 juegos por quinta vez en las últimas ocho campañas.

Las aspiraciones de playoffs de los Astros recibieron un golpe después de ser barridos por los Bravos. Houston, que perdió siete de sus últimos nueve juegos, inició la jornada a un juego de los Rangers en el Oeste de la Liga Americana, pero los Astros poseen el criterio de desempate.

El venezolano José Altuve conectó un jonrón en la cuarta entrada, Yainer Díaz pegó un vuelacercas en la octava, pero los Astros dejaron las bases llenas en la primera y la quinta.

El cubano Victor Mederos (5-1) entró con las bases llenas y un out en la quinta y ponchó a Altuve antes de provocar un rodado de Díaz para terminar la entrada. Dylan Dodd lanzó la novena para su segundo salvamento.

El abridor de los Bravos, Martín Pérez, permitió una carrera con seis hits en 4 1/3 entradas. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP