americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bravos arrollan 9-1 a Marlins con pitcheo de Chris Sale y jonrones de 3 carreras de Riley y Smith

MIAMI (AP) — Austin Riley y Dominic Smith batearon sendos vuelacercas de tres carreras, Chris Sale permitió apenas una anotación y ponchó a ocho en siete entradas, y los Bravos de Atlanta apalearon el miércoles 9-1 a los Marlins de Miami.

Chris Sale, lanzador de los Bravos de Atlanta, labora en el juego del miércoles 20 de mayo de 2026 ante los Marlins de Miami (AP Foto/Michael Laughlin)
Chris Sale, lanzador de los Bravos de Atlanta, labora en el juego del miércoles 20 de mayo de 2026 ante los Marlins de Miami (AP Foto/Michael Laughlin) AP

Ozzie Albies y Michael Harris II pegaron dos sencillos cada uno, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. añadió un imparable por los Bravos, líderes de la Liga Nacional.

Sale (7-3) limitó a los Marlins a cuatro hits y consiguió su séptima victoria tras perder sus dos aperturas anteriores. El ganador del Cy Young en 2024 no había derrotado a Miami en tres aperturas de por vida antes del miércoles.

Previamente tenía marca de 0-2 con efectividad de 5.30 ante los Marlins.

Sale se serenó después de otorgar una base por bolas al primer bateador, Xavier Edwards —quien anotó para el 1-0 gracias a un elevado de sacrificio del dominicano Heriberto Hernández. El zurdo no permitió hits en sus últimos tres innings.

Janson Junk (2-5) retiró a 11 bateadores consecutivos tras el jonrón de Riley y antes del sencillo de Acuña en el inicio de la sexta, seguido por hits consecutivos de Harris, Matt Olson y Albies para ampliar la ventaja a 5-1.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de acción política cargos presentados por EEUU

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter