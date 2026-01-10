americateve

Braves refuerzan bullpen al firmar al derecho Tyler Kinley por $4,25M y uno año

ATLANTA (AP) — Los Bravos de Atlanta firmaron al lanzador derecho Tyler Kinley el sábado con un contrato de un año por 4,25 millones de dólares, que incluye una opción del club para 2027, continuando así su trabajo de temporada baja en el bullpen.

Kinley recibirá un salario de 3 millones este año, y los Bravos tienen una opción de 5,5 millones con una cláusula de rescisión de 1,25 millones de dólares.

Kinley, de 34 años, tuvo un récord de 5-0 con una efectividad de 0.72 en 25 entradas con Atlanta la temporada pasada, después de ser adquirido de Colorado el 30 de julio.

El acuerdo con Kinley se produce después de que los Bravos firmaran al venezolano Robert Suárez con un contrato de tres años por 45 millones de dólares y renovaran al cerrador cubano Raisel Iglesias con un acuerdo de un año por 16 millones.

En ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Bravos, Rockies y Marlins, Kinley tiene un récord de 19-14 y una efectividad de 4.75. Ha aparecido en 342 juegos, todos como relevista.

Para hacer espacio en el roster de 40 jugadores, el lanzador zurdo Ken Waldichuk fue designado para asignación.

