Brasil y Japón, países con relación estrecha, libran duelo no tan desigual de la Copa del Mundo

En cambio, el nivel de sus respectivas selecciones en este deporte no podía haber sido más desigual a lo largo de la historia. Los japoneses consideran que, quizás, ha llegado el momento de que eso cambie.

Los brasileños —que fueron primeros del Grupo C— son cinco veces campeones del mundo, pero se enfrentan a un rival complicado que ha ido trepando hasta el 17mo puesto del ranking mundial de la FIFA. Los japoneses terminaron segundos en el Grupo F con una victoria y dos empates, incluido uno ante la poderosa selección de los Países Bajos.

Programado para las 1700 GMT, el partido pone en marcha la segunda jornada de enfrentamientos de dieciseisavos de final, la ronda añadida a este Mundial expandido a 48 equipos.

En el programa del lunes figura también el duelo entre Alemania, líder del Grupo E, y Paraguay, que se coló en la fase siguiente pese a un debut desastroso en que fue goleado 4-1 por los coanfitriones estadounidenses, antes de superar a Turquía y firmar un empate con Australia para agenciarse el tercer sitio del Grupo D.

El cierre de la jornada es un duelo entre equipos situados entre los primeros 10 del escalafón global. Países Bajos enfrenta a Marruecos.

A los neerlandeses a menudo se les considera el mejor país que nunca ha ganado una Copa del Mundo, mientras que Marruecos se ha metido en la élite del fútbol en los últimos años tras una sorprendente marcha hasta las semifinales del Mundial 2022 en Qatar.

Brasil Japón, 1700 GMT en Houston

Brasil alberga a unos 2,7 millones de descendientes japoneses. Se trata de la mayor población japonesa fuera de Japón.

Esos lazos se extienden al fútbol: el superastro brasileño Zico se mudó a Japón en 1991 para jugar con los Kashima Antlers y ayudar en la construcción de la red del fútbol profesional japonés. Dirigió a la selección de Japón de 2002 a 2006, llevando al equipo a la Copa del Mundo en ese segundo año, en Alemania.

Fue en ese Mundial donde estos equipos tuvieron su primer y único enfrentamiento en el torneo. Brasil logrando una goleada de 4-1.

La Canarinha lidera la serie general con 11 triunfos. Los equipos han empatado dos veces y Japón consiguió su primera victoria sobre Brasil en un amistoso en Tokio, disputado en octubre. Japón perdía 2-0 al descanso antes de reaccionar para imponerse por 3-2.

El entrenador Hajime Moriyasu cree que esa victoria influirá en cómo Brasil afrontará a su equipo el lunes.

“Estarán mucho más motivados para jugar contra nosotros. Están decididos a ganarnos. Por eso sentimos que el partido será muy intenso”, vislumbró.

Alemania vs. Paraguay, 2000 GMT en Foxborough, Massachusetts

Alemania disputará un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez desde la final de 2014 en Brasil, cuando se impuso sobre Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título.

Eso ilustra las penurias que ha pasado la selección germana desde aquella proeza en el Maracaná.

Tras dos eliminaciones prematuras en mundiales, las aspiraciones actuales de Alemania se basan en el atrevimiento juvenil del entrenador Julian Nagelsmann. Con 38 años y 341 días, será el técnico más joven en una ronda de eliminación directa desde el francés Henri Michel en 1986.

Paraguay ha disputado cinco partidos en fases de eliminación directa, pero no ha logrado anotar en ninguno. Sólo avanzó una vez en esos encuentros, al ganar por penales contra Japón en los octavos de final en 2010, bajo el mando del argentino Gerardo “Tata” Martino.

Se espera que Paraguay no cuente con el defensor Omar Alderete, quien es duda por una lesión de rodilla sufrida en la segunda mitad del duelo que igualó 0-0 ante Australia. Se prevé que José Canale sea titular en su lugar.

“Éste será un partido de detalles", pronosticó el capitán paraguayo Gustavo Gómez. "Necesitamos estar concentrados para competir y aprovechar todas las oportunidades que podamos tener”.

El equipo que suiga con vida enfrentará al ganador del duelo Francia-Suecia. Ese encuentro se realizará el 4 de julio en Filadelfia, en plena celebración del 250mo aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Países Bajos vs. Marruecos, 0100 GMT, en Monterrey, México

Holanda tiene un cruce difícil en los dieciseisavos, como parte de su afanosa búsqueda de ubn primer título mundial.

En tres ocasiones, el país de Johan Cruyff y Marco van Basten ha llegado a la final y en cada una la ha perdido, la más reciente ante España en tiempo extra en 2010.

Países Bajos lideró el Grupo F tras empatar con Japón y lograr amplias victorias sobre Suecia y Túnez. Los holandeses no han perdido en seis partidos previos de Copa del Mundo contra selecciones africanas.

Marruecos terminó segundo del Grupo C. Los Leones del Atlas dieron un gran partido para igualar 1-1 con Brasil en su debut, antes de vencer a Escocia y Haití.

El ganador enfrentará a Canadá en los octavos de final el 4 de julio en Houston.

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Los periodistas de la AP, Greg Beacham, Kristie Riechen y Eric Núñez, contribuyeron con este despacho.

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FUENTE: AP