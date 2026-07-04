Brasil sigue como favorito ante Noruega, que ya lo sorprendió una vez en un Mundial

Un mural que muestra a Vinicius Junior se aprecia en el barrio de Vidigal, en Río de Janeiro, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Bruna Prado) AP

Ahora, como entrenador de la selección nacional, también sabe que enfrentar a Brasil el domingo en los octavos de final es muy distinto a aquel partido de hace casi tres décadas en la fase de grupos, cuando su poderoso rival no se jugaba nada.

Esta vez está en juego un lugar en los cuartos de final y, aunque Solbakken reconoce que seguiría siendo una sorpresa si Noruega eliminara a los cinco veces campeones del mundo, es una posibilidad realista en un duelo mucho más parejo.

“Sigo viendo, obviamente, que Brasil es el favorito pero no creo que sea un favorito enorme, enorme, enorme, como quizá lo fue hace algunos años", declaró Solbakken el sábado en una conferencia de prensa previa al partido. "Aun así, necesitamos estar en nuestro mejor, mejor nivel. De lo contrario, no tenemos ninguna posibilidad. Pero si estamos en nuestro mejor nivel, entonces tenemos una oportunidad”.

Las casas de apuestas respaldan la evaluación del técnico de 58 años: Brasil es ligero favorito para avanzar y enfrentar al ganador del titánico duelo entre México e Inglaterra el 11 de julio a las afueras de Miami. La Seleção ha ganado tres partidos seguidos desde que abrió el torneo con un empate ante Marruecos, también en el Meadowlands, en el norte de Nueva Jersey.

Noruega tiene su propia victoria en el estadio a las afueras de Nueva York. Venció a Senegal para avanzar a la fase de eliminación directa. El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, calificó a Noruega como un rival exigente por su estructura, además de su talento.

“No están en las rondas de eliminación por accidente. No es que no estemos respetando a Noruega”, advirtió. "Simplemente creemos en nuestro fútbol. Creemos en nuestro país y queremos seguir con este sueño”.

Astros a seguir: Haaland de Noruega y Vinícius de Brasil

El delantero noruego Erling Haaland, una de las figuras del equipo, suma cinco goles en el Mundial, 25 en sus últimos 14 partidos internacionales competitivos y 60 en 53 compromisos con la selección.

Su próximo desafío será desestabilizar a la dupla de la zaga brasileña, Gabriel Magalhães y Marquinhos, a la que Solbakken describió como una de las mejores parejas de centrales que existen.

“Sin duda habrá algunos duelos duros entre ellos y Erling", avizoró. "Pero para mí se trata más de Brasil contra Noruega y no de esos dos contra Erling”.

En el otro extremo, Brasil cuenta con un peligroso ataque conformado por Vinícius Júnior y Matheus Cunha, quienes se han combinado para siete goles en cuatro partidos.

Al pedírsele que comparara a Haaland, de 1,96 metros y 93 kilogramos, con “Vini”, de 1,75 metros y 77 kilos, Solbakken respondió: “Uno es una máquina: se ven las aceleraciones y el gran físico; y el otro es más una bailarina que puede danzar con el balón”.

Guimarães calificó a Haaland como uno de los mejores atacantes del mundo, en la misma estratósfera que el inglés Harry Kane.

“Es realmente otra cosa", advirtió. "Tenemos que marcar y atacar. Sí, tenemos que atacar, pero debemos asegurarnos de que alguien se quede con él, porque con un solo balón puede decidir el partido y no queremos permitirlo”.

Sintiendo el calor

Desde esta semana, cuando Noruega se unió a Brasil para entrenar en Nueva Jersey, ambos equipos han estado expuestos a la ola de calor que azota la Costa Este. Solbakken indicó que las temperaturas, que han llegado a 37 grados Celsius, han hecho que los jugadores no vayan a máxima velocidad, pero por lo demás restó importancia a los efectos.

“Es un calor increíble, pero seguimos llenos de energía. Éste es un grupo de amigos que ya ha pasado mucho tiempo junto, y están de muy buen ánimo", aseveró Solbakken. "En realidad, no hemos notado el calor en absoluto”.

Guimarães espera que el calor sea un factor el domingo, aunque se pronostica lluvia durante la noche, lo que bajaría las temperaturas hasta una máxima de 29,44 Celsius, y existe la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas.

No se espera que Brasil cuente con Paquetá

No se espera que juegue el mediocampista brasileño Lucas Paquetá, quien salió cojeando al descanso y abandonó el partido de dieciseisavos de final contra Japón, debido a una lesión en el tendón de la corva.

“No tenemos a nadie más en el equipo con las mismas características de Lucas Paquetá, así que tendremos que encontrar a alguien”, señaló Ancelotti, aunque se negó a revelar su plan.

El defensor noruego Julian Ryerson es candidato a regresar tras salir temprano del partido del 22 de junio contra Senegal por lesión. No ha jugado desde entonces, y Solbakken también se mostró reservado sobre si lo incluirá en la alineación, salvo para decir que se espera que Alexander Sørloth y Oscar Bobb participen en algún momento.

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FUENTE: AP