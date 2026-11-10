Brasil presenta en la COP31 una hoja de ruta para la transición a energías renovables

ARCHIVO – Varios trabajadores caminan en la planta de energía solar Kalyon Karapinar en Karapinar, en la provincia de Konya, Turquía, el 14 de octubre de 2026. (AP Foto/Emrah Gurel, Archivo) AP

En el documento prometido por Brasil, que presidió la conferencia climática del año pasado, se propone una “transición para alejarse de los combustibles fósiles” en las conversaciones de este año, conocidas como COP31, que se realizan en la ciudad turística turca de Antalya.

El documento subraya diferentes “palancas” que los países pueden usar para pasar del carbón, el petróleo y el gas a fuentes más limpias, como la eólica y la solar, que no liberan los gases que atrapan el calor y contribuyen al calentamiento global. Esta transición se ha prometido desde hace tiempo, pero las anteriores conversaciones climáticas no ofrecieron ninguna orientación.

“Lo que queremos es ser muy pragmáticos, ayudar a los países a avanzar”, declaró a The Associated Press Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30 en Brasil.

Quienes asistieron a las conversaciones en Antalya recalcaron la necesidad de una acción climática global.

“No necesitamos más promesas, necesitamos planes”, afirmó John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos y exenviado presidencial para el clima, aunque Estados Unidos brilla por su ausencia, por segundo año consecutivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el cambio climático como “la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo” en la Asamblea General de la ONU de 2025. Más recientemente, ha puesto en la mira proyectos eólicos marinos y eliminó normas que limitaban las emisiones de las centrales eléctricas.

Pero las políticas de combustibles fósiles de Trump —que él ha resumido como “perfora, nena, perfora”— están siendo cuestionadas. La semana pasada, durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso en un contundente rechazo a la gestión republicana. Los demócratas han dado señales de que responderán con iniciativas de energía limpia.

“Les prometo que es una transición que el mundo desea”, sostuvo Kerry, y añadió que eso quedó claro en las elecciones de mitad de mandato, “cuando la gente convirtió el cambio climático y sus exigencias en un tema de votación”.

La hoja de ruta de Brasil era esperada desde hace tiempo

La hoja de ruta de Brasil está diseñada para permitir que las naciones examinen distintas herramientas y tomen decisiones específicas según su contexto sobre cómo alejarse de los combustibles fósiles, explicó Toni.

Algunas personas pueden pensar que esto es imposible, añadió, pero la hoja de ruta muestra que es inevitable. En ella se destacan acciones clave, como detener la construcción de nuevas centrales eléctricas de combustibles fósiles y recortar los subsidios a dichos combustibles.

Brasil, que alberga la mayor parte de la Amazonía, que es la selva tropical más grande del mundo, tiene importantes yacimientos de petróleo y es un gran exportador de combustibles fósiles. La mayor parte de su energía local proviene de la hidroelectricidad.

Toni declinó comentar directamente sobre las exportaciones de petróleo de su país, pero señaló que la hoja de ruta “es buena no solo para Brasil, sino para el mundo”.

Al igual que Holanda, muchos países dependen de los combustibles fósiles importados y estas hojas de ruta pueden “ofrecer un camino claro hacia un futuro de energía limpia a escala global, regional y nacional”, indicó Stientje van Veldhoven, ministra holandesa de clima y crecimiento verde.

El grupo ambiental Climate Action Network elogió a Brasil “por hacer algo que parece cada vez más revolucionario en una cumbre climática: definir cómo cumplir lo acordado”.

En la COP31, Brasil también presenta otras hojas de ruta que se centrarán en abordar la deforestación y en cumplir con los 1,3 billones de dólares necesarios en financiación climática para las naciones más pobres.

“Aunque cada país tiene un punto de partida diferente, todos los países pueden iniciar su propio camino”, manifestó Stela Herschmann, responsable de política internacional de Observatório do Clima, una red de organizaciones ambientales brasileñas.

Los atascos ralentizan el segundo día de las conversaciones climáticas

El acceso a la sede de la COP31 siguió siendo un desafío el martes, ya que la congestión de tráfico y los cierres de carreteras obligaron a reprogramar varias reuniones matutinas ya que los delegados tuvieron dificultades para llegar al lugar.

Al llegar a las conversaciones, la destacada activista contra el cambio climático y propalestina Greta Thunberg dijo sobre el cambio climático que “todo y todos los que amamos están en juego. Esto amenaza todo”.

Hay más de 68.500 participantes registrados en la conferencia y una fuerza laboral de casi 25.000 personas, según las Naciones Unidas.

“Esto simplemente hace que sea muy difícil para los países y para otras personas hacer su trabajo”, comentó la participante Emilie Beauchamp, quien vio pasar cuatro vagones de tren llenos, uno tras otro, antes de poder subir.

Los objetivos climáticos están fuera de rumbo

Las conversaciones climáticas de este año comienzan tras un año de desastres mortales relacionados con el clima y el fracaso inminente de compromisos anteriores para frenar el calentamiento global.

“La COP31 debe mostrarles a los países (que) trabajar juntos es la única manera de enfrentar el cambio climático y otras crisis que el mundo afronta”, señaló Chris Bowen, jefe de las negociaciones de este año y ministro de cambio climático y energía de Australia.

En septiembre, la ONU reajustó su objetivo, con una década de antigüedad, de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) respecto de los niveles preindustriales, porque el mundo está rebasando ese umbral.

La electrificación es un tema clave este año, y Turquía impulsa que la electricidad —preferiblemente generada por energías renovables, como la solar y la eólica— represente el 35% del consumo energético mundial para 2035, frente al 23% actual.

“Esperamos que la electrificación que se plantea aquí se alimente con electricidad verde”, señaló Irene Vélez Torres, exministra de Ambiente de Colombia.

“No debería haber manera de que el gas, el carbón o incluso el diésel impulsen esa electrificación”, añadió.

En abril, Colombia fue anfitriona de una cumbre aparte que impulsó la transición para alejarse de los combustibles fósiles, después de que Brasil no lograra sacar adelante un plan sobre combustibles fósiles en la COP30 el año pasado.

“Necesitamos seguir insistiendo en hojas de ruta nacionales y regionales que aborden explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles, no solo del lado del consumo y la demanda, sino también del lado de la oferta y la producción, que siempre ha sido un tabú”, afirmó.

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Borenstein informó desde Kensington, Maryland; Arasu desde Bengaluru, India, y Delgado desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP