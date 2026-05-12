Brasil pone en marcha proyecto de 2.000 millones de dólares contra el crimen organizado

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva habla en una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz al final de las consultas intergubernamentales entre ambos países en el Palacio Herrenhausen, en Hannover, en el norte de Alemania, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

El programa permite destinar 11.000 millones de reales (2.000 millones de dólares) al gasto en seguridad pública, un ámbito en el que Lula ha sido un blanco frecuente de sus rivales políticos.

El programa incluye reforzar la lucha contra el tráfico de armas, atacar las finanzas de las organizaciones criminales, elevar la calidad de las investigaciones de homicidios e invertir en el sistema penitenciario del país. Cerca de 1.000 millones de reales brasileños (190 millones de dólares) de la iniciativa se invertirán hasta diciembre, informó el gobierno de Brasil.

El programa permite la compra de drones, escáneres corporales, detectores de metales, bloqueadores de señal de telefonía celular, máquinas de rayos X, sistemas de audio y video, radar, equipos de rastreo de ADN y vehículos, entre otras cosas. Sus principales objetivos son dos bandas criminales: el Primer Comando de la Capital, o PCC, y el Comando Vermelho, conocido como CV.

Lula, quien se postulará a un cuarto mandato como presidente, afirmó, durante el lanzamiento del programa en el palacio presidencial en Brasilia, que habló sobre asuntos de seguridad pública con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Washington la semana pasada.

“Le dije que teníamos propuestas de asfixia financiera (de las bandas criminales), de combate al lavado de dinero. Algunas de las armas (usadas en Brasil) vienen de Estados Unidos”, manifestó el presidente brasileño. “Le dije que, si quiere formar parte de esto, hay espacio. Pero tendrá que trabajar de acuerdo con las decisiones del gobierno de Brasil y de la policía de Brasil”.

Aliados del presidente brasileño en el Congreso señalaron que gobernadores de la oposición, que están a cargo de la policía local, se muestran reticentes a utilizar fondos de la iniciativa lanzada el martes.

El senador Flávio Bolsonaro y el exgobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, han hecho campaña durante años con una postura de mano dura contra el crimen, que también incluye críticas al Partido de los Trabajadores de Lula por supuestamente ser demasiado blando en materia de seguridad pública.

Lula no abordó esas críticas durante el lanzamiento del programa, pero el vicepresidente Geraldo Alckmin arremetió contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien eligió a su propio hijo como candidato presidencial.

“La única política de seguridad en la presidencia anterior fue distribuir armas, permitir armas”, dijo Alckmin. “Y esas terminan con los criminales, con el crimen organizado. Es la policía la que debe poder portar armas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP