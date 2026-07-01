Brasil: Paquetá sufre lesión muscular y se perderá el partido de octavos ante Noruega en el Mundial

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El volante brasileño Lucas Paquetá (20) se dirige a la banca tras lesionarse en el partido contra Japón por los 16vos de final del Mundial, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Paquetá fue sustituido para el inicio de la segunda mitad en la victoria 2-1 de Brasil sobre Japón el lunes. El volante ofensivo se perderá el partido de octavos de final contra Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Paquetá, de 28 años, se sometió a pruebas que revelaron la lesión en la parte posterior del muslo izquierdo.

“El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible”, informó la CBF.

Danilo Santos asoma como el relevo de Paquetá, aunque Neymar, Fabinho, Ederson, Endrick y Gabriel Martinelli también son opciones.

Paquetá suma 13 goles en 67 apariciones internacionales.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP