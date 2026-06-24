Brasil detiene a ciudadana española en más reciente detención de extranjeros por racismo

Brasil tiene algunas de las leyes antirracismo más estrictas de América Latina. Insultar a una persona por motivos de raza conlleva una pena de prisión de dos a cinco años y una multa.
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RÍO DE JANEIRO (AP) — La policía federal de Brasil detuvo a una ciudadana española en el aeropuerto internacional Guarulhos de Sao Paulo por racismo el miércoles, el caso más reciente de una serie de arrestos de turistas extranjeros por motivos similares.
Brasil tiene algunas de las leyes antirracismo más estrictas de América Latina. Insultar a una persona por motivos de raza conlleva una pena de prisión de dos a cinco años y una multa.
La tripulación de un vuelo de LATAM Airlines que llegaba desde la ciudad nororiental de Sao Luis llamó a la policía, que arrestó a la ciudadana española cuando desembarcaba, después de que presuntamente hiciera comentarios racistas dirigidos a los trabajadores que descargan el equipaje del avión, informó la policía en un comunicado.
La aerolínea señaló que no había justificación para la agresión dirigida contra sus empleados y condenó todas las formas de racismo y discriminación.
En enero, los medios locales informaron que la policía arrestó a la ciudadana argentina Agostina Páez en Río después de que fuera filmada imitando a un mono frente a un mesero en un club nocturno. El video del incidente se viralizó.
A Páez se le prohibió inicialmente salir de Brasil, pero finalmente regresó a Argentina en abril, donde imágenes la mostraron reuniéndose con la senadora Patricia Bullrich, una aliada cercana del presidente argentino Javier Milei. Ambas celebraron su regreso a Argentina. Los procedimientos legales siguen en curso.
La policía arrestó a otro argentino, Eduardo Ignacio Murias, en Minas Gerais en mayo, después de que presuntamente fotografiara y filmara a un niño pequeño sin autorización y compartiera las imágenes acompañadas de mensajes racistas en español. El medio local G1 informó el 17 de junio que un tribunal imputó a Murias, quien permanece en prisión preventiva.
La policía también arrestó a un ciudadano chileno en mayo por insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo entre Guarulhos y Fráncfort, según un comunicado del 15 de mayo. El sospechoso intentó abrir la puerta del avión durante el vuelo y, cuando la tripulación lo inmovilizó, profirió insultos racistas y homofóbicos contra los profesionales, indicó el comunicado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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