Brasil detiene a ciudadana española en más reciente detención de extranjeros por racismo

Compartir en:









Brasil tiene algunas de las leyes antirracismo más estrictas de América Latina. Insultar a una persona por motivos de raza conlleva una pena de prisión de dos a cinco años y una multa.

La tripulación de un vuelo de LATAM Airlines que llegaba desde la ciudad nororiental de Sao Luis llamó a la policía, que arrestó a la ciudadana española cuando desembarcaba, después de que presuntamente hiciera comentarios racistas dirigidos a los trabajadores que descargan el equipaje del avión, informó la policía en un comunicado.

La aerolínea señaló que no había justificación para la agresión dirigida contra sus empleados y condenó todas las formas de racismo y discriminación.

En enero, los medios locales informaron que la policía arrestó a la ciudadana argentina Agostina Páez en Río después de que fuera filmada imitando a un mono frente a un mesero en un club nocturno. El video del incidente se viralizó.

A Páez se le prohibió inicialmente salir de Brasil, pero finalmente regresó a Argentina en abril, donde imágenes la mostraron reuniéndose con la senadora Patricia Bullrich, una aliada cercana del presidente argentino Javier Milei. Ambas celebraron su regreso a Argentina. Los procedimientos legales siguen en curso.

La policía arrestó a otro argentino, Eduardo Ignacio Murias, en Minas Gerais en mayo, después de que presuntamente fotografiara y filmara a un niño pequeño sin autorización y compartiera las imágenes acompañadas de mensajes racistas en español. El medio local G1 informó el 17 de junio que un tribunal imputó a Murias, quien permanece en prisión preventiva.

La policía también arrestó a un ciudadano chileno en mayo por insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo entre Guarulhos y Fráncfort, según un comunicado del 15 de mayo. El sospechoso intentó abrir la puerta del avión durante el vuelo y, cuando la tripulación lo inmovilizó, profirió insultos racistas y homofóbicos contra los profesionales, indicó el comunicado. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







