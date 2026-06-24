Brasil debe elegir entre dejar el petróleo y perder ingresos fiscales: jefa de Petrobras

Las declaraciones de Chambriand subrayan la postura contradictoria de Brasil frente al cambio climático. El país ha respaldado la necesidad de hacer la transición para dejar de usar combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, que calientan el planeta. Ha impulsado esa posición en la reciente cumbre climática de la ONU, que organizó el año pasado, y en otros foros como una reunión realizada en abril en Colombia, centrada en abandonar los combustibles fósiles.

Al mismo tiempo, el país incrementa nuevas inversiones en perforación, incluso en una zona sensible cerca de la desembocadura del río Amazonas, frente a la costa de Amapá, uno de los estados más pobres del país. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defiende estas inversiones por considerarlas esenciales para el desarrollo económico.

Chambriand señaló que las metas climáticas de Brasil deben tener en cuenta su futuro económico, y añadió que eliminar gradualmente el petróleo significaría “renunciar a 277.000 millones de reales (53.200 millones de dólares) en ingresos fiscales, porque eso fue lo que pagamos el año pasado”.

“No hay Plan Climático sin la sociedad, ¿verdad? Así que es muy fácil decir: ‘Miren, cerremos todo, vayámonos todos a la selva y tendremos un aire maravilloso’”, dijo el martes, refiriéndose a la estrategia climática del país, durante un evento organizado por la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro.

Sus declaraciones fueron reportadas por el periódico local Folha de S. Paulo. Petrobras no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Suely Araújo, de la red de organizaciones ambientales Observatorio del Clima, afirmó el miércoles que los comentarios de Chambriand pasan por alto el grado en el que los combustibles fósiles impulsan el calentamiento global.

“El Plan Climático elaborado por el gobierno federal, que ya de por sí no es tan ambicioso como debería ser en lo que respecta a las acciones del sector energético, es considerado por Magda Chambriard como un obstáculo para el futuro del país”, manifestó Araújo. “En medio de una crisis climática, escuchar esto de la jefa de la mayor empresa de Brasil es a la vez impactante, lamentable y desalentador”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP