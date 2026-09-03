Brasil contempla medidas recíprocas luego de que la UE suspende las importaciones brasileñas

ARCHIVO - Ganado come en un corral de engorda operado por el grupo Otavio Lage, el 13 de junio de 2025, en Goianésia, estado de Goiás, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo) AP

El Ministerio de Agricultura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó el jueves que sopesaría la aplicación de medidas recíprocas si no se alcanza una solución satisfactoria.

“Las autoridades brasileñas manifestaron su indignación por la falta de diálogo antes de que se adoptara la medida”, señaló el ministerio en un comunicado, y añadió que la suspensión “no se corresponde con la profundidad de la asociación estratégica entre Brasil y la UE”.

La UE anunció la suspensión el martes, y la medida entró en vigor dos días después. Brasil, el mayor exportador mundial de carne de res, envió a la UE unas 108.000 toneladas de esta carne por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares en 2025, según cifras del gobierno.

El bloque anunció en mayo que Brasil sería retirado de su lista de países autorizados a exportarle determinados productos de origen animal, alegando que el gobierno brasileño no había ofrecido garantías suficientes de que su producción ganadera cumpla las normas de la UE contra los promotores del crecimiento a base de antibióticos y otros fármacos restringidos.

La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes, ABIEC, que brinda apoyo técnico al gobierno en las negociaciones con la UE, dijo que la decisión era preocupante para los productores locales y no reconocía lo que describió como la calidad de las exportaciones brasileñas de carne de res a 170 países.

“La carne de res brasileña seguirá vendiéndose en los mercados para los que está autorizada, pero no existe un sustituto automático para el mercado europeo, ya que distintos destinos requieren productos y cortes diferentes”, indicó la ABIEC en un comunicado.

La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil envió un documento el miércoles por la noche, firmado por su presidente, al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, en el que sostuvo que la suspensión de la UE “deriva en la clara anulación y el menoscabo de los beneficios comerciales que Brasil espera legítimamente”.

La confederación brasileña añadió que la UE no tuvo en cuenta el rigor del sistema de inspección sanitaria del país sudamericano, y que debía subsanar dicho desequilibrio comercial.

En su comunicado del jueves, el Ministerio de Agricultura indicó que Brasil “se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos apropiados para garantizar condiciones comerciales equilibradas, incluidas las medidas de reciprocidad previstas en el marco jurídico nacional, así como los mecanismos pertinentes establecidos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el sistema multilateral de comercio”.

La UE no respondió a las solicitudes de comentarios que le hizo The Associated Press.

La portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, dijo el martes que una nueva lista de países que cumplen las normas de la UE sobre antimicrobianos entraría en vigor el 3 de septiembre, lo que desencadenó el caso contra Brasil.

Las importaciones de carne han sido una fuente importante de oposición europea al acuerdo de libre comercio firmado en enero entre la UE y el Mercosur, un bloque comercial integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil es el único miembro del Mercosur afectado por la suspensión de la UE.

Robson Goncalves, economista y profesor de la Fundación Getulio Vargas —una prestigiosa institución educativa y de investigación—, dijo que prevé que la UE aplique medidas adicionales contra Brasil hasta que el acuerdo UE-Mercosur entre plenamente en vigor.

El acuerdo es provisional, a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Estos son los intentos más recientes de proteger al sector agroindustrial europeo de la competencia del sector agroindustrial del Mercosur”, apuntó Goncalves, quien describió el mecanismo utilizado para frenar las exportaciones brasileñas como “una medida política” de la UE, dado que su acuerdo comercial con el Mercosur aún no se ha implementado por completo.

“Vendrán otras medidas similares en los próximos años”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP