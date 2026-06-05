Brasil: Ancelotti confía que Neymar podrá volver a entrenar la próxima semana

La duda percute en la concentración brasileña a poco más de una semana del duelo contra Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey.

Según la Confederación Brasileña de Fútbol, el delantero de 34 años se someterá a una resonancia magnética el próximo lunes.

El técnico Carlo Ancelotti dijo el viernes que Neymar ha avanzado en su recuperación de la dolencia de grado dos.

“Creo que está bastante claro. Está haciendo un gran trabajo con su entrenamiento individual. Le harán una resonancia magnética y, si todo está bien, podrá entrenar con el grupo la próxima semana", dijo Ancelotti al hablar en la previa del amistoso contra Egipto en Cleveland.

Neymar no acompañó a la selección para su último fogueo previo al debut ante los marroquíes.

La semana pasada, el médico del equipo señaló que se esperaba que Neymar podría tener una inactividad de entre dos y tres semanas, poniendo en veremos su presencia para el debut del 13 de junio.

La inclusión de Neymar en la lista de 26 jugadores fue considerada un riesgo por su condición física. Es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, pero ha sufrido para recuperar su mejor forma desde que regresó tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, en un partido de las eliminatorias mundialistas.

Ancelotti no había convocado al ex del Barcelona y el Paris Saint-Germain desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

Neymar ha disputado ocho partidos con su club Santos este año y suma cuatro goles y dos asistencias.

Las reglas de la FIFA permiten reemplazar a un jugador lesionado hasta un día antes del primer partido de un equipo en el torneo. Si juega, este sería el cuarto Mundial de Neymar.

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FUENTE: AP