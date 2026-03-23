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Brandon Woodruff evita ir a la lista de lesionados y abrirá el 5to juego de Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Milwaukee contará con Brandon Woodruff listo para abrir la temporada a tiempo, una noticia bienvenida para una rotación de los Cerveceros con poca experiencia.

ARCHIVO - Brandon Woodruff, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh el 6 de septiembre de 2025, en Pittsburgh. (AP Foto/Matt Freed, Archivo)
ARCHIVO - Brandon Woodruff, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh el 6 de septiembre de 2025, en Pittsburgh. (AP Foto/Matt Freed, Archivo) AP

Los Cerveceros anunciaron el lunes que el derecho, dos veces All-Star, abrirá su quinto juego de la temporada, el 31 de marzo contra los Rays de Tampa Bay. Woodruff pasó los entrenamientos de primavera trabajando para volver tras perderse la postemporada por una distensión en el dorsal, lo que alimentó la posibilidad de que iniciara el año con, al menos, una breve estancia en la lista de lesionados.

“Sentía que, en lo personal, estaba en un buen punto. Me estaba recuperando. Mi conteo de lanzamientos probablemente, obviamente, es un poco menor que el de algunos de los muchachos que salen del campamento, pero sentía que me estaba recuperando. Sentía que el material estaba ahí y que iba avanzando. No sentía que necesariamente quisiera ir a lanzar en juegos de ligas menores; básicamente así me sentía al respecto”, comentó Woodruff antes del juego de exhibición del lunes por la noche de los Cerveceros contra los Rojos de Cincinnati en el American Family Field.

La disponibilidad de Woodruff fortalece una rotación que abrirá la temporada sin Quinn Priester, quien tuvo una campaña de despegue el año pasado con marca de 13-3 y efectividad de 3.32. El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, señaló: “Creo que lo verán (a Priester) a inicios de mayo si todo va bien”, mientras el derecho lidia con un problema nervioso.

Priester había estado enfrentando un aparente problema en la muñeca durante gran parte de la pretemporada y, con el tiempo, recibió un diagnóstico que indicaba que estaba, al menos en parte, relacionado con el síndrome del desfiladero torácico.

Eso deja a Milwaukee iniciando con una rotación con mucho talento, pero con pocos veteranos más allá de Woodruff, de 33 años, quien está de vuelta con los Cerveceros tras aceptar su oferta calificada de 22.025 millones de dólares durante la temporada baja.

El derecho Jacob Misiorowski, de rectas explosivas, quien hizo 15 apariciones como novato la temporada pasada, abrirá el juego inaugural de la temporada el jueves contra los Medias Blancas de Chicago. Los derechos Chad Patrick y Brandon Sproat abrirán los dos últimos juegos de la serie ante los Medias Blancas, mientras que el zurdo Kyle Harrison abrirá el primer juego de la serie del lunes contra los Rays.

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