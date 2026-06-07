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Brandon Marsh pega jonrón por 3er día seguido y Filis vencen 9-5 a Medias Blancas

FILADELFIA (AP) — Brandon Marsh conectó un jonrón por tercer día consecutivo e impulsó dos carreras, el venezolano Rafael Marchán también se voló la cerca y los Filis de Filadelfia vencieron el domingo 9-5 a los Medias Blancas de Chicago.

Brandon Marsh de los Filis de Filadelfia batea un sencillo remolcador en la sexta entrada ante los Medias Blancas de Chicago el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Laurence Kesterson)
Brandon Marsh de los Filis de Filadelfia batea un sencillo remolcador en la sexta entrada ante los Medias Blancas de Chicago el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

Marsh conectó su octavo cuadrangular del año en la tercera entrada ante David Sandlin, y luego pegó un sencillo impulsor en la sexta. El jardinero, que nunca ha bateado por encima de .280 en una temporada completa, elevó su promedio —el mejor de la Liga Nacional— a .338 con su tarde de 2 de 4.

Marchán conectó su segundo jonrón de la temporada en la segunda entrada, para dos carreras. Los Filis ganaron dos de tres ante los Medias Blancas para cerrar una estadía en casa de 5-1 y quedaron con su mejor marca de la campaña, cinco juegos por encima de .500 (35-30).

En un juego que tuvo cuatro cambios de ventaja, los Filis se fueron al frente de manera definitiva ante Tyler Davis (2-3) en la quinta. Alec Bohm empató con un doble, Bryson Stott siguió con un sencillo impulsor para tomar la delantera, y Bohm anotó con un rodado para doble matanza para poner el marcador 7-5.

Después del hit de Marsh en la sexta, Bohm añadió un sencillo impulsor.

El venezolano José Alvarado (3-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras, mientras el bullpen de los Filis cerró el juego con 4 2/3 entradas en blanco en relevo de Aaron Nola.

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