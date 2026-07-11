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Bradish coquetea con un sin hits y los Orioles aplastan 6-1 a los Reales

BALTIMORE (AP) — Kyle Bradish permitió una carrera y dos hits en 6 2/3 entradas, Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras y los Orioles de Baltimore vencieron 6-1 a los Reales de Kansas City el sábado por la noche.

Gunnar Henderson (2), de los Orioles e Baltimore, celebra con Adley Rutschman, izquierda, después de batear un cuadrangular frente a Eli Morgan, de los Reales de Kansas City, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 11 de julio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Terrance Williams)
Gunnar Henderson (2), de los Orioles e Baltimore, celebra con Adley Rutschman, izquierda, después de batear un cuadrangular frente a Eli Morgan, de los Reales de Kansas City, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 11 de julio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Bradish (6-9) no permitió imparable hasta que Jac Caglianone abrió la séptima entrada con un sencillo, lo que rompió la posibilidad de un juego sin hits. Ponchó a cinco y dio dos bases por bolas para ayudar a Baltimore a asegurar la serie.

Coby Mayo, Taylor Ward y Gunnar Henderson también conectaron jonrones por Baltimore, que ganó tres partidos seguidos por octava vez esta temporada.

Alonso abrió el juego con un batazo de 420 pies en la cuarta entrada para darle a Baltimore una ventaja de 3-0. Terminó la noche de 4-2 con dos carreras anotadas y dos impulsadas.

Mayo añadió una más en la quinta, al conectar su 12do cuadrangular de la campaña a las gradas del jardín izquierdo.

Ward sumó su primer jonrón en Camden Yards esta temporada en la sexta entrada, antes de que Henderson cerrara la cuenta con su primer cuadrangular desde el 19 de junio, en el primer lanzamiento de su turno al bate en la octava.

El dominicano Samuel Basallo conectó un doble impulsor en la segunda para darle a los Orioles una ventaja de 1-0.

Noah Cameron (5-7) permitió cinco carreras con cinco hits y ponchó a nueve por Kansas City.

El venezolano Salvador Pérez produjo la única carrera de los Reales en la séptima con un elevado de sacrificio.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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