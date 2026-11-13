Brad Ausmus buscaba ser gerente general de Astros antes de convertirse en manager

Brad Ausmus se ajusta una gorra nueva durante una conferencia de prensa en la que es presentado como el nuevo manager de los Astros de Houston, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren) AP

Pero también tenía una muy buena sensación de que tenía posibilidades de convertirse en el próximo mánager del equipo.

Y después de una entrevista de cuatro horas en San Diego con Randy Flores , a quien el propietario Jim Crane nombró como gerente general, Ausmus salió como el hombre indicado para el puesto, lo que lo trae de vuelta a la ciudad donde brilló como jugador.

“Al mirar atrás en mi carrera, si me imagino a mí mismo, es vistiendo un uniforme de los Astros”, dijo Ausmus. “Mis mejores recuerdos en el béisbol son con un uniforme de los Astros de Houston, disfruté muchísimo mi tiempo con la gente en Houston y con la organización”.

Ausmus fue presentado como el 21er mánager de los Astros el viernes, al asumir el cargo que quedó vacante cuando no se renovó el contrato de Joe Espada tras tres temporadas.

Este es el tercer trabajo distinto como mánager para Ausmus, de 57 años. Dirigió a los Angelinos en 2019 y pasó de 2014 a 2017 al frente de los Tigres. Más recientemente trabajó como coach de banca de los Yankees desde 2024 hasta la temporada pasada.

Aunque guarda muchos sentimientos cálidos hacia los Astros por su etapa como receptor aquí, quiere dejar el pasado en el pasado y enfocarse en el futuro.

“No estoy aquí para hablar de días de gloria”, afirmó. “Estoy aquí para hablar de los Astros de Houston actuales y de los Astros de cara a 2027, que ahora es mi enfoque principal, y sin duda el objetivo es ganar la Serie Mundial. Llegar a los playoffs, gran paso; ganar la división, gran paso. Pero el objetivo es, y debería ser, todos y cada uno de los años ganar la Serie Mundial, y por eso estoy aquí”.

Aunque Ausmus no quería recrearse en el pasado el viernes, fue difícil ignorar los vínculos de larga data que tiene con esta organización, con la que jugó de 1997 a 1998 y de 2001 a 2008. Jeff Bagwell y Craig Biggio, sus excompañeros y miembros del Salón de la Fama, se sentaron en la primera fila junto a su esposa Liz durante su conferencia de prensa, y varias preguntas se centraron en su historia aquí.

También surgió la pregunta de cuán influyente fue su relación con Bagwell, asesor principal de los Astros, en su contratación. Respondió a esa consulta diciendo: “Probablemente sea una mejor pregunta para Jeff que para mí, francamente”.

Algunos aficionados de los Astros no estaban contentos con la contratación, considerando que no había tenido mucho éxito en sus dos etapas previas como mánager. Tuvo marca de 72-90 en su única temporada con los Angelinos y de 314-332 en cuatro temporadas en Detroit. Su mejor campaña fue la primera con los Tigres, cuando terminaron 90-72 para ganar la División Central de la Liga Americana antes de ser barridos por los Orioles en la serie divisional de la Liga Americana.

El viernes tuvo un mensaje para esos aficionados.

“Para quienes dudan, déjenme traerlos de vuelta. Vamos a salir ahí; vamos a ganar. Vamos a hacer nuestro trabajo en los entrenamientos de primavera, con la esperanza de sacar lo mejor de los jugadores, pero mi objetivo es que, a cualquier escéptico, lo traigamos de vuelta y lo convirtamos otra vez en aficionado de los Astros a tiempo completo”, señaló.

El dominicano Albert Pujols, exestrella de los Cardenales de San Luis; el colombiano Luis Urueta, coach de banca de los Rangers de Texas; y el ex Astro Morgan Ensberg estuvieron entre otros candidatos que Houston consideró antes de decidirse por Ausmus.

Flores dijo que no conocía a Ausmus antes de este proceso, pero que escuchó muchas cosas buenas sobre él de personas de su red. Y después de pasar varias horas con él, se dio cuenta de que era el hombre indicado para el puesto.

“Simplemente la conexión y la confianza que sentí de que estaríamos en esto juntos”, comentó Flores. “Miren las oficinas modernas: hay dos relaciones muy, muy importantes. Una es entre el propietario y el gerente general, y luego la siguiente es entre el gerente general y el mánager, y yo simplemente supe que quería hacer esto con él a mi lado”.

Ausmus dijo que no habría imaginado este día cuando jugaba para los Astros, pero que, con el paso de los años, pensó que podría terminar de vuelta aquí.

“Simplemente sentí que en algún momento se acomodaría todo: karma, destino, lo que sea, para que yo regresara a Houston en algún rol”, señaló. “Y estoy muy emocionado de que ese rol sea el de mánager”.

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FUENTE: AP