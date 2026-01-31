americateve

Boxeador Jarrell Miller lanzó su peluquín al público tras un golpe que lo descoloca

NUEVA YORK (AP) — El boxeador Jarrell Miller recibió un golpe tan bueno que le arrancó el cabello.

Kingsley Ibeh, a la derecha, conecta un golpe a Jarrell Miller durante un combate de boxeo de peso pesado el sábado 31 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II)
El peso pesado se enfrentaba a Kingsley Ibeh el sábado por la noche cuando Ibeh lanzó una ráfaga de golpes en el segundo asalto que provocó un rugido de la multitud, a pesar de que no parecían particularmente fuertes.

Pero uno de los golpes hizo que la cabeza de Miller se echara hacia atrás, y su postizo se levantó desde el frente, revelando una gran calva que cubría la mayor parte de su cabeza.

Miller terminó el asalto con el postizo, luego se lo arrancó en su esquina entre asaltos y lo lanzó a la multitud en el Madison Square Garden.

Miller ganó por decisión dividida, luego se frotó la parte superior de la cabeza mientras hacía un baile de celebración. Dijo en su entrevista en el ring después de la pelea que perdió su cabello un par de días antes tras usar una botella de champú que encontró en la casa de su madre.

El boxeador de Brooklyn estaba peleando en la cartelera del evento encabezado por la pelea por el título de Teofimo López contra el invicto Shakur Stevenson, en lo que fue su primera pelea en el Madison Square Garden. Miller se suponía que iba a pelear en la arena contra el entonces campeón de peso pesado Anthony Joshua en 2019, pero falló una prueba de drogas. Andy Ruiz lo reemplazó y sorprendió a Joshua.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

