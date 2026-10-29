Bournemouth vive un sueño: otro éxito de un equipo modesto en el fútbol inglés

Su equipo estaba a punto de enfrentarse al AC Milan, uno de los clubes más icónicos del fútbol mundial, y vencerles 3-0 en la Liga Europa. Tres días después, arrollarían al Manchester United —otro equipo de fuste—por el mismo marcador en la Liga Premier.

Todo esto debe ser asombroso para los aficionados de un equipo de la costa sur de Inglaterra que jugaba en la segunda división hace apenas cinco años y que, hace 18 años, se acogió a la protección por bancarrota, lo que derivó en su descenso a la última categoría del fútbol inglés.

Ese año —la temporada 2007-08— el Milan comenzó como monarca defensor de la Liga de Campeones y el United la terminó alzando el trofeo de clubes más importante de Europa.

Los Cherries son propiedad del multimillonario estadounidense Bill Foley, cuentan con una nómina de talento internacional de primer nivel que incluye a Tyler Adams, el capitán de la selección de Estados Unidos, y vienen de conseguir su mejor resultado en la Premier —un sexto puesto— para clasificarse por primera vez a una competición europea.

En casi cada ventana de fichajes, los mejores jugadores de Bournemouth suelen ser “pescados” por los pesos pesados del fútbol europeo. Así ocurrió con Dean Huijsen rumbo al Real Madrid, Illia Zabarnyi al Paris Saint-Germain y el extremo Antoine Semenyo al Manchester City. Incluso su anterior entrenador, Andoni Iraola, se marchó para incorporarse a Liverpool durante el último receso de temporada.

Sin embargo, el club está tan bien gestionado y su equipo de reclutamiento es tan perspicaz, que todo sigue igual.

Ciertamente, esta temporada empezó de menos a más. Bournemouth no ganó ninguno de sus primeros seis partidos con su nuevo técnico Marco Rose, víctima de encajar goles torpes en los últimos minutos.

Pero el equipo acaba de encadenar cinco victorias seguidas, culminadas en una semana mágica reciente que incluyó el doblete Milan-United, y luego la victoria del miércoles por 3-0 sobre Aston Villa, uno de los representantes de Inglaterra en la Liga de Campeones esta temporada.

“Hay una dinámica, pero responde a un trabajo arduo. Eso es lo que tenemos que saber y tenemos que seguir trabajando arduamente para mantenernos en ella”, dijo Rose.

Ubicado en el 13er puesto de la Premier de 20 equipos, pero claramente con la confianza por las nubes, Bournemouth recibirá Leeds en casa el sábado y tiene por delante una serie benigna de partidos, después de su exigente calendario al inicio de la temporada.

El juvenil delantero francés Eli Junior Kroupi, posiblemente su próxima gran venta, está nuevamente en condiciones tras una baja de tres meses por una lesión en el pie. Rayan, un extremo de 20 años que promete mucho, llegó procedente de Vasco da Gama en enero y es parte de la selección de Brasil. El defensor portugués Antonio Silva, fichado de Benfica en el verano, se está adaptando bien. Y el delantero brasileño Evanilson ha encontrado su mejor forma con goles en cuatro de sus últimos cinco partidos.

“Quiero ganar cada partido y queremos ser competitivos en cada frente", dijo Rose, un técnico que ha dirigido a dos de los clubes más grandes de Alemania, Borussia Dortmund y Leipzig.

Enfrentamientos clave

El Manchester City, en la mira después de haber sido declarado culpable de infracciones financieras a gran escala, y Arsenal están empatados en puntos en la cima de la tabla y ambos tienen complicados partidos en la novena fecha.

El City recibe a Brighton el sábado, repetición de su duelo del miércoles en la Copa de la Liga inglesa y el City ganó en penales. Arsenal visita a Liverpool en el único partido del domingo.

Con la soga en el cuello, el técnico Michael Carrick sigue al mando del Manchester United, partido a partido, tras dos duras derrotas consecutivas ante Como en la Champions y Bournemouth en la liga. El United se las verá contra Chelsea el sábado.

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FUENTE: AP