Boston tiene rollos de langostas y mucha historia para el Mundial

ARCHIVO - La estatua del patriota estadounidense Paul Revere cerca de la Old North Church, el lunes 20 de abril de 2026, en Boston. (AP Fto/Robert F. Bukaty) AP

O al menos, está cerca. Los partidos del Mundial se disputarán en la pequeña localidad de Foxborough —a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de “Beantown”— por primera vez desde 1994, cuando el ahora demolido Foxboro Stadium fue sede de la victoria 2-1 de Italia, que terminaría como subcampeona, sobre España en los cuartos de final.

Boston/Foxborough también albergó partidos del Mundial femenino en 1999 y 2003, éste último en el actual Gillette Stadium, que abrió en 2002 y es la casa de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL.

Gillette Stadium (rebautizado como Boston Stadium para la Copa del Mundo de acuerdo con las normas de la FIFA) tampoco es ajeno a algunas de las mayores estrellas del fútbol. Lionel Messi jugó aquí durante la Copa América Centenario de 2016 y en partidos de la MLS con Inter Miami en 2024 y 2025.

Massachusetts fue una de las 13 colonias originales de lo que se convertiría en Estados Unidos. Por eso, Boston es rica en historia estadounidense. Entre los principales sitios turísticos figuran lugares vinculados a la Revolución Americana, como los barcos del Boston Tea Party, así como la Old North Church y la casa de Paul Revere. Recintos deportivos como Fenway Park y el TD Garden también son populares.

En Boston hay un poco de todo. Todo empieza en el North End para lo relacionado con la comida italiana. Los mariscos también son muy importantes, donde los rollos de langosta y la crema de almejas son clásicos, particularmente en el centro, cerca del muelle y del Boston Harbor. También hay varios restaurantes con estrella Michelin en Boston, Cambridge y ciudades aledañas.

Los eventos oficiales del FIFA Fan Festival se realizarán del 12 al 27 de junio en Boston City Hall Plaza, en el corazón del centro.

High Street Place se convertirá en la Casa del Fútbol de Boston y contará con una pantalla gigante al aire libre para que los aficionados vean los partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La ciudad de Revere también organizará reuniones gratuitas para ver los partidos a partir del 12 de junio, comenzando con el encuentro de Estados Unidos contra Paraguay, y continuando el 13, 19, 24 y 27 de junio, y el 14, 15 y 19 de julio.

Opciones de transporte

La Metro Boston Transit Authority, conocida localmente como la “T”, fijó el precio del tren en 80 dólares ida y vuelta desde Boston hasta Foxborough para los partidos del torneo. También hay una opción de autobús exprés que saldrá desde varios puntos del área de Boston, con un costo de 95 dólares ida y vuelta.

Consejos sobre el estadio

Se permitirá el tailgating antes de los partidos, pero el espacio se reducirá drásticamente respecto de lo que normalmente está disponible para los encuentros de la NFL. Hay alrededor de 20.000 plazas de estacionamiento disponibles para los partidos de los Patriots, pero durante la Copa del Mundo habrá solo unas 5.000 para uso del público.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP