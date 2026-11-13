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Borussia Dortmund no renovará el patrocinio con el fabricante de armas Rheinmetall

DORTMUND, Alemania (AP) — Borussia Dortmund anunció que no renovará un acuerdo de patrocinio con Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, y que recibió críticas de los aficionados tan pronto como se firmó.

Felix Nmecha (izquierda) celebra tras marcar un gol para el Borussia Dortmund ante Elversberg en la Bundesliga, el sábado 7 de noviembre de 2026. (AP Foto/Martin Meissner)
Felix Nmecha (izquierda) celebra tras marcar un gol para el Borussia Dortmund ante Elversberg en la Bundesliga, el sábado 7 de noviembre de 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

El acuerdo oficial de patrocinio entre el club alemán y Rheinmetall, vigente desde 2024, vence el 30 de junio de 2027.

El presidente del club, Carsten Cramer, dijo en una entrevista publicada en el sitio web del club el viernes que los socios habían votado en la asamblea general anual de 2024 una moción para no extender el acuerdo de asociación más allá de 2027.

“Naturalmente, lo tuvimos en cuenta en nuestras conversaciones con Rheinmetall y lo tomamos en serio”, señaló. “Por supuesto, somos conscientes de que nuestra asociación ha sido controvertida desde el principio”.

Cuando se firmó el acuerdo, los medios alemanes informaron que tenía un valor de hasta 9 millones de euros (10 millones de dólares) al año.

“A partir del verano de 2027, perderemos los ingresos del acuerdo de patrocinio”, expresó Cramer. “Eso es un hecho. Reduce nuestro margen de maniobra financiero. Tendremos que volver a priorizar las inversiones previstas y examinar cuidadosamente cómo podemos encontrar soluciones viables”.

Rheinmetall es un “socio campeón” y Dortmund exhibe el cartel de la empresa en las vallas publicitarias durante los partidos.

El acuerdo ha provocado fricciones entre los seguidores en distintos grados, y algunos aficionados del Dortmund incluso han llegado a renunciar a su apoyo.

Fundada en 1889 como “Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft”, Rheinmetall fue uno de los mayores fabricantes de armamento de Alemania durante ambas guerras mundiales. Recurrió al trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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