Bomberos de Ohio responden a explosiones e incendio en una recicladora industrial de Toledo, Ohio

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El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo informó que se produjeron dos explosiones en Brent Industries poco antes de las 5 de la mañana. Un video de noticias de televisión mostró camiones de bomberos rodeando el edificio mientras llamas y humo oscuro salían de la estructura.

Se han difundido pocos detalles adicionales. Las autoridades instaron a la población a mantenerse alejada de la zona mientras los equipos trabajaban para extinguir el incendio.

Se dejó un mensaje telefónico para Brent Industries.

La empresa, con sede en Brent, Alabama, ofrece servicios de reacondicionamiento textil y reciclaje industrial orientados a reducir desechos y ahorrar dinero, según su sitio web. Fue fundada en Alabama en 1977 y tiene operaciones en Brent y Toledo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP