americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bomberos de Ohio responden a explosiones e incendio en una recicladora industrial de Toledo, Ohio

TOLEDO, Ohio, EE.UU. (AP) — Varias explosiones sacudieron una empresa de reciclaje industrial en Ohio la mañana del martes, lo que provocó un gran incendio que movilizó a muchos equipos de emergencia. No había información inmediata sobre muertos o heridos.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo informó que se produjeron dos explosiones en Brent Industries poco antes de las 5 de la mañana. Un video de noticias de televisión mostró camiones de bomberos rodeando el edificio mientras llamas y humo oscuro salían de la estructura.

Se han difundido pocos detalles adicionales. Las autoridades instaron a la población a mantenerse alejada de la zona mientras los equipos trabajaban para extinguir el incendio.

Se dejó un mensaje telefónico para Brent Industries.

La empresa, con sede en Brent, Alabama, ofrece servicios de reacondicionamiento textil y reciclaje industrial orientados a reducir desechos y ahorrar dinero, según su sitio web. Fue fundada en Alabama en 1977 y tiene operaciones en Brent y Toledo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio)

Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: Cuba duró mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter