Bolivia promueve el fútbol para mujeres amputadas en un campamento de formación sudamericano

Filomena Luna, de 50 años, descansa antes de participar en una clínica de fútbol para mujeres amputadas en Santa Cruz, Bolivia, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Así como Luna, una ama de casa que aspira a integrar la selección boliviana, más de una treintena de mujeres amputadas de unos diez países participan del campamento en la región oriental de Santa Cruz buscando demostrar sus habilidades adquiridas en varios partidos amistosos.

Luna, madre de seis hijos, contó el viernes a The Associated Press que perdió una pierna cuando tenía 11 años por un descuido de sus padres que prefirieron tratar una infección con un curandero y plantas medicinales, sin embargo la enfermedad aumentó por lo que tuvieron que amputársela.

La presidenta de la Asamblea de deporte de la región de Santa Cruz, Lidia Meyser, dijo a la AP que el proyecto busca que las mujeres amputadas puedan tener un sueño a través del deporte, en este caso el fútbol.

Las participantes en su mayoría son mujeres adultas que fueron amputadas de un brazo o pierna por alguna infección o accidentes.

En el campamento se empieza desde cero. Con una preparación física hasta el manejo de muletas sin prótesis y el conocimiento de las reglas, entre otros aspectos. A su vez, los entrenadores también se capacitan.

Se realiza desde el 12 de julio en un proyecto de la boliviana Elizabeth Bress y organizado por la Federación Mundial de Fútbol para Amputados (WAFF, por sus siglas en inglés), Operation Go Quickly, la fundación boliviana Infancia Digna y la Gobernación de Santa Cruz.

Mayser explicó que es el primer campamento sudamericano de este tipo y que participan unas 38 mujeres —25 de ellas bolivianas— y el resto de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Perú y Bolivia. Amy Donathan de la seleción de fútbol para mujeres con amputación de Estados Unidos, además de otras participantes de Inglaterra y Polonia apoyan con la capacitación.

Mayser explicó que en este deporte según las reglas las jugadoras no utilizan sus prótesis y deben correr con las muletas, las cuales no deben tocar el balón.

“Es difícil jugar en muletas... ahora imagínese jugar corriendo en muletas con un solo pie además de manejar el balón”, dijo Sara Lucía Paredes, una jugadora de Ecuador de 34 años.

Las mujeres amputadas en Bolivia buscan impulsar el deporte, conformar una federación nacional y afinar una selección que las represente en el Mundial de Polonia, señaló Mayser.

En el país andino existen alrededor de 58.000 personas amputadas, de las cuales unas 38.000 son mujeres, según cifras oficiales.

En la región este deporte va en crecimiento. Colombia es la actual campeona de la Copa Mundial Femenina de Fútbol 7 para Amputadas, que se realizó por primera vez en Barranquilla en 2024.

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La periodista de The Associated Press, Paola Flores, contribuyó con esta nota desde La Paz.

FUENTE: AP