Bolivia coordina acciones con Brasil y otros países para combatir el crimen organizado

ARCHIVO - El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) AP

Ambos países participan en la XIII Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos en la región oriental de Santa Cruz, organizada después de la reunión que tuvo Paz con su colega de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva hace dos meses en Brasilia.

En la cita están el director de Cooperación Internacional de la Policía Federal brasileña, Felipe Tavares Seixas, y el cónsul de Brasil en Santa Cruz, Carlos Leopoldo de Oliveira. Del lado de Bolivia acudió el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, entre otros.

Oviedo dijo a medios de prensa bolivianos que en su país hay “un incremento de la violencia asociada al crimen organizado”.

En tanto, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, señaló en conferencia de prensa con corresponsales internacionales que el 28 de mayo Oviedo y él mantendrán un encuentro con el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado Andrade, para abordar el problema del crimen organizado tras la reunión mantenida en La Paz el mes pasado.

Aramayo señaló además que en esa cita del día 28 trabajarán conjuntamente en materia de seguridad "en compañía del Perú y Argentina”.

La llegada del conservador Paz al poder en noviembre pasado marcó un acercamiento a Estados Unidos y a países con los que los gobiernos de izquierda previos se habían mantenido alejados.

La nación andina sufre una ola de asesinatos. El pasado jueves un magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia fue asesinado a tiros por presuntos sicarios en Santa Cruz, que registra los mayores índices de inseguridad ligada al crimen organizado.

Además se han producido asesinatos que las autoridades vinculan con ajustes de cuentas después de la captura en Bolivia del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue extraditado a Estados Unidos.

Paz asistió en marzo a la reunión convocada en Florida por el presidente estadounidense Donald Trump —bautizada por la Casa Blanca como cumbre del “Escudo de las Américas”—, donde participaron varios mandatarios de Latinoamérica de signo conservador.

A diferencia de la postura contraria de los presidentes Luis Arce (2020-2025) y Evo Morales (2006-2019), Paz activó nuevamente el intercambio de información con la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

FUENTE: AP