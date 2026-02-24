americateve

Bodø/Glimt da la sorpresa ante Inter de Milán en el repechaje de la Liga de Campeones

MILÁN (AP) — Bodø/Glimt protagonizó el martes una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones al eliminar el martes al gigante italiano Inter de Milán.

Hakon Evjen celebra tras marcar el segundo gol de Bodo Glimt en la victoria 2-1 ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, el martes 24 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno)
El pequeño equipo noruego emergió victorioso 2-1 de su visita a San Siro para sellar una victoria global 5-2 en el repechaje y asegurar su lugar en los octavos de final de manera impactante.

En su primera temporada en la máximo competición europea de clubes, Bodø/Glimt ha encadenado una sorpresa tras otra. Hilvanó triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Pero imponerse en una eliminatoria a doble partido ante el Inter, subcampeón del año pasado, ha sido su mayor hazaña hasta ahora.

Los goles en la segunda parte de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen dejaron atónitos a los aficionados locales en Milán y encaminaron a Bodø/Glimt hacia un cruce con el City o el Sporting de Lisboa en la próxima ronda.

Alessandro Bastoni recortó distancias para los Nerazzurri, pero para entonces el daño ya estaba hecho.

El Atlético venció 4-1 al Club Brujas y sentenció un triunfo global 7-4; Newcastle superó 3-2 a Qarabag para el 9-3 global; y Bayer Leverkusen avanzó con un 2-0 en el global ante el Olympiacos griego tras el empate 0-0 en el partido de vuelta.

Los colchoneros avanzan con goleada

Gracias a una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético finalmente pudo domar a Brujas.

El gigante español ganó 4-1 en el partido de vuelta, pero la amplia diferencia de la noche en el estadio Metropolitano no reflejó la tenacidad de Brujas en la eliminatoria.

Brujas rescató un empate 3-3 la semana pasada tras remontar una desventaja de dos goles y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, el equipo belga volvió a reaccionar después de que Sorloth inauguró al marcador a los 23 minutos. La réplica de Brujas llegó 13 minuto después mediante el tanto del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez.

Tras la reanudación, el volante estadounidense Johnny Cardoso puso el 2-1 para el equipo del técnico argentino Diego Simeone.

Sorloth estampó su tripleta con goles a los 76 y 87 minutos para asegurar el pase del Atlético a la siguiente ronda.

Newcastle esencialmente había sellado su avance con la victoria 6-1 en el feudo de Qarabag en la ida. Y el cuadro de la Liga Premier se puso 2-0 al frente en los primeros seis minutos de la vuelta con los goles de Sandro Tonali y Joelinton.

Qarabag dio pelea en la segunda parte. El atacante colombiano Camilo Durán descontó antes que Sven Botman pusiera el 3-1. Elvin Jafarguliyev achicó la diferencia una vez para el club de Azerbaiyán.

Bayer Leverkusen salió contento con el 0-0 ante Olympiakos, sabiendo defender su colchón de dos goles en la ida.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

