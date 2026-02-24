Bodø/Glimt da la sorpresa ante Inter de Milán en el repechaje de la Liga de Campeones

Hakon Evjen celebra tras marcar el segundo gol de Bodo Glimt en la victoria 2-1 ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, el martes 24 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El pequeño equipo noruego emergió victorioso 2-1 de su visita a San Siro para sellar una victoria global 5-2 en el repechaje y asegurar su lugar en los octavos de final de manera impactante.

En su primera temporada en la máximo competición europea de clubes, Bodø/Glimt ha encadenado una sorpresa tras otra. Hilvanó triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Pero imponerse en una eliminatoria a doble partido ante el Inter, subcampeón del año pasado, ha sido su mayor hazaña hasta ahora.

Los goles en la segunda parte de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen dejaron atónitos a los aficionados locales en Milán y encaminaron a Bodø/Glimt hacia un cruce con el City o el Sporting de Lisboa en la próxima ronda.

Alessandro Bastoni recortó distancias para los Nerazzurri, pero para entonces el daño ya estaba hecho.

El Atlético venció 4-1 al Club Brujas y sentenció un triunfo global 7-4; Newcastle superó 3-2 a Qarabag para el 9-3 global; y Bayer Leverkusen avanzó con un 2-0 en el global ante el Olympiacos griego tras el empate 0-0 en el partido de vuelta.

Gracias a una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético finalmente pudo domar a Brujas.

El gigante español ganó 4-1 en el partido de vuelta, pero la amplia diferencia de la noche en el estadio Metropolitano no reflejó la tenacidad de Brujas en la eliminatoria.

Brujas rescató un empate 3-3 la semana pasada tras remontar una desventaja de dos goles y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, el equipo belga volvió a reaccionar después de que Sorloth inauguró al marcador a los 23 minutos. La réplica de Brujas llegó 13 minuto después mediante el tanto del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez.

Tras la reanudación, el volante estadounidense Johnny Cardoso puso el 2-1 para el equipo del técnico argentino Diego Simeone.

Sorloth estampó su tripleta con goles a los 76 y 87 minutos para asegurar el pase del Atlético a la siguiente ronda.

Newcastle esencialmente había sellado su avance con la victoria 6-1 en el feudo de Qarabag en la ida. Y el cuadro de la Liga Premier se puso 2-0 al frente en los primeros seis minutos de la vuelta con los goles de Sandro Tonali y Joelinton.

Qarabag dio pelea en la segunda parte. El atacante colombiano Camilo Durán descontó antes que Sven Botman pusiera el 3-1. Elvin Jafarguliyev achicó la diferencia una vez para el club de Azerbaiyán.

Bayer Leverkusen salió contento con el 0-0 ante Olympiakos, sabiendo defender su colchón de dos goles en la ida.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP