Boca y Vasco reabren rivalidad entre argentinos y brasileños en regreso de las copas en Sudamérica

Los jugadores de Boca Juniors celebran tras conseguir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Sao Paulo, el martes 15 de septiembre de 2026, en Sao Paulo. (AP Foto/Andre Penner) AP

Argentina ha dominado la Copa Sudamericana en los últimos dos años con los triunfos de Lanús y Racing Club y tiene ventaja en el palmarés histórico de la competición con 11 estrellas, seis más que los brasileños.

El cruce entre Boca y Vasco acapara la atención en el regreso de la contienda tras un parón de casi un mes por los partidos de las selecciones correspondiente a la fecha FIFA.

En la Libertadores, la hegemonía de los brasileños no tiene discusión.

Flamengo y Palmeiras, finalistas de la pasada edición, parten como favoritos en las semifinales, que cuentan con tres equipos de Brasil, mientras Estudiantes es el único club que evitó el pleno del país que acumula siete títulos consecutivos.

Después de conseguir cetro por cuarta ocasión el año pasado, Flamengo chocará con Estudiantes, otro tetracampeón de la competición. Palmeiras se medirá en un duelo fratricida con Fluminense.

Brasil aspira a romper el empate que tiene con Argentina con 25 títulos cada uno en las 67 ediciones del certamen sudamericano.

Flamengo inició la seguidilla en 2019 y extendió su hegemonía en 2022 y 2025. Palmeiras se coronó en 2020 y 2021, y Fluminense y Botafogo alzaron el trofeo por primera vez en 2023 y 2024, respectivamente.

Boca, sin Paredes, pero con el aliento de La Bombonera

Luego de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores por Universidad Católica y Cruzeiro, Boca ha reavivado su ilusión en la Sudamericana, donde ha superado las eliminatorias contra O’Higgins, Recoleta y Sao Paulo.

Boca busca su primer título internacional desde la Libertadores que ganó en 2007 ante Gremio y la Recopa Sudamericana de 2008, en la que derrotó a Arsenal.

También compite por el torneo Clausura, donde es tercero con 21 puntos en el Grupo A, y la Copa Argentina en la que chocará con Banfield en semifinales.

El equipo de la Ribera abrirá el cruce de semifinales como local en el estadio La Bombonera de Buenos Aires e intentará sacar ventaja antes de afrontar la revancha la próxima semana en Río de Janeiro.

El técnico xeneize Rodolfo Arruabarrena no contará con el capitán y volante Leandro Paredes, quien será baja por un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió el viernes en el empate contra Instituto de Córdoba.

La esperanza de Boca se sostiene en el gran momento del delantero uruguayo Miguel Merentiel, que suma 13 goles esta temporada en todas las competiciones.

Vasco avanzó a semifinales tras eliminar a Independiente Medellín, Olimpia y Santa Fe.

El conjunto del portugués Pedro Emanuel divide su atención entre la Sudamericana y el campeonato brasileño, que lo tiene en la 14ta posición, con 35 puntos, solo tres unidades por encima de las posiciones de descenso.

Vasco no contará con el ariete argentino Facundo Colidio, quien no puede actuar porque fue inscrito por River Plate, su antiguo club, para la fase eliminatoria.

En su lugar podría estar Adson, quien registra cuatro goles y tres asistencias en la justa.

En el otro duelo de semifinales de la Sudamericana, Atlético Mineiro, finalista en el torneo anterior, se medirá con Montevideo City Torque, que es propiedad del grupo inversor que también es dueño del Manchester City.

Libertadores: Un histórico reta al campeón

Flamengo continúa con el objetivo de revalidar el título, pero para ello tendrá que superar a Estudiantes de La Plata, que superó a Corinthians en cuartos de final y evitó el pleno de los equipos brasileños en semifinales.

Gracias a su poderío económico, el Mengao cuenta con una nómina repleta de figuras en la que destacan el mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta y los delanteros Pedro y Bruno Henrique, que han sido galardonados como los mejores jugadores en las últimas tres conquistas del cuadro carioca.

El técnico portugués Leonardo Jardim, que reemplazó a Filipe Luis en marzo de este año, intenta continuar el ciclo exitoso del club rubronegro, que en 2025 le permitió obtener la Libertadores y el Brasileirao.

Flamengo ha añadido a su plantilla al mediocentro Lucas Paquetá, que llegó desde West Ham por una cifra récord de 50 millones de dólares.

El Mengao es el único equipo que se mantiene invicto en el torneo y tiene un registro de siete triunfos y tres empates, con 20 goles a favor y cinco en contra.

Además, el equipo carioca, que viene de superar 1-0 a Fluminense en el clásico carioca, es líder del Brasileirao con 64 puntos, uno más que Palmeiras.

Estudiantes inscribió su nombre entre los cuatro mejores de la Libertadores tras una definición emocionante ante Corinthians, que se resolvió con un tanto de Alexis Castro a los 87 minutos y un penal fallado por Memphis Depay a los 12 minutos del descuento.

El Pincha, que ha obtenido el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, es la esperanza del fútbol argentino, que no saborea la gloria desde 2018 cuando River venció a Boca en la final realizada en Madrid.

El elenco dirigido por el uruguayo Alexander “Cacique” Medina no atraviesa un buen momento en el campeonato argentino, donde ocupa el noveno puesto del Grupo A, con 14 puntos, a 12 del líder, Instituto, y está momentáneamente fuera de los puestos de clasificación.

Choque fratricida entre paulistas y cariocas

Palmeiras llega con ánimos de revancha tras quedarse a las puertas de conquistar su cuarta estrella de la Libertadores luego de la caída por 1-0 ante Flamengo en la final celebrada en Lima en noviembre pasado.

Después de superar por penales a Liga de Quito, el Verdao clasificó a semifinales por 12ma vez y ostenta el récord de participaciones en esta instancia.

El elenco conducido por el portugués Abel Ferreira, que está en el banquillo desde 2020, tiene su punto más fuerte en la defensa con la firmeza del capitán Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Murilo.

Enfrente estará Fluminense, que ha reconducido su camino en el certamen tras la salida del técnico argentino Luis Zubeldía y la llegada de Marcao.

Para conseguir el objetivo de disputar la tercera final de su historia, Fluminense se apoyará en la experiencia del arquero Fabio (46 años), los defensas Thiago Silva (42) y Samuel Xavier (36), el volante Paulo Henrique Ganso (37) y el delantero Hulk (40).

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP