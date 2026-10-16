Boca Juniors supera a Talleres y se acerca a la clasificación a octavos de final

Matías Galarza fue el autor del gol albiazul a los 10 minutos. Boca revirtió el marcador con las anotaciones de Miguel Ángel Merentiel a los 17 y de Leonel Flores a los 48.

“Siempre es lindo marcar con esta camiseta”, dijo Merentiel a la transmisión de TV.

El club azul y oro está segundo en la zona A con 24 puntos con este triunfo. Queda muy cerca de la clasificación a la fase siguiente. La T permanece en el último puesto en este grupo con 9.

Rodrigo Battaglia, mediocampista boquense, disputó su primer partido de 2026 después de una lesión que lo mantuvo 10 meses sin actividad oficial. Battaglia ocupó el puesto de Leandro Paredes, lesionado.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena logró revertir el resultado con una actuación eficaz y con base en las buenas actuaciones de Lautaro Blanco, Merentiel y Flores.

El conjunto xeneize venía de perder 1-0 como local ante Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana. Jugará la revancha en el Maracaná el martes próximo.

“Ahora a prepararnos. Tenemos una final anticipada en Brasil. Vamos a ir con todo”, anticipó Merentiel. “Ahora tenemos que ponerle toda la inteligencia al partido que viene”.

Galarza abrió el marcador para la T con un gran disparo desde fuera del área.

El uruguayo Merentiel consiguió el empate al aprovechar un buen pase de Lautaro Blanco. El delantero definió a un toque para el 1-1.

El juvenil internacional Flores logró el segundo tanto local con una gran incursión por izquierda. El delantero remató al palo más lejano tras una jugada individual vistosa.

“Tratamos de recuperarnos rápido del otro día. Ya con la cabeza puesta en el martes”, afirmó Blanco. Con respecto a un llamado al seleccionado argentino por su gran actualidad, consideró: “Sería un gran sueño, pero estoy con la cabeza acá”.

Mientras, Instituto derrotó como visitante a Defensa y Justicia por 1-0. El gol fue conseguido por Jeremías Lázaro a los 22 minutos con un remate que dio en el travesaño y pasó la línea de gol. Con este resultado, el conjunto rojiblanco es el primer clasificado a la instancia de octavos de final al sumar 29 unidades y encabezar el Grupo A.

La jornada 13 comenzó el jueves con la victoria como visitante de Gimnasia de La Plata por 2-1 frente a Huracán. Los triperos son líderes de la zona B junto a Central, Belgrano y Argentinos con 22 puntos.

En tanto, River Plate visitará a Belgrano, el último campeón argentino, el domingo. El mismo día, Racing e Independiente disputarán el clásico de Avellaneda. Mientras que Estudiantes, que empató 0-0 de local ante Flamengo la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, será local de San Lorenzo.

Próximos partidos: Argentinos Juniors-Banfield, Platense-Lanús, Independiente Rivadavia-Tigre, Vélez Sarsfield-Gimnasia (Mendoza), Atlético Tucumán-Rosario Central (sábado); Estudiantes (Río Cuarto)-Aldosivi (domingo); Newell’s Old Boys-Central Córdoba, Sarmiento-Barracas Central, Deportivo Riestra-Unión (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 29 puntos; Boca, Defensa 24; Vélez 21; Lanús, Gimnasia (M) 20; Independiente 18, Newell’s 17; Estudiantes, San Lorenzo 14; Unión 13; Riestra, Platense 11; Central Córdoba 10; Talleres 9.

Grupo B: Rosario Central, Belgrano, Argentinos, Gimnasia (LP) 22 puntos; Sarmiento 20; Huracán 19; Barracas, Ind. Rivadavia 18; River 17; Atl. Tucumán 14; Banfield 13; Tigre 12; Racing 11; Aldosivi 8; Estudiantes (RC) 6.

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FUENTE: AP