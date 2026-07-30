Boca Juniors sufre pero vence en penales a O’Higgins y avanza a octavos en Copa Sudamericana

Los jugadores de Boca Juniors festejan luego de vencer a O'Higgins mediante una tanda de penales en la Copa Sudamericana, el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Esteban Felix) AP

Luego de caer 1-0 en el tiempo reglamentario e igualar 1-1 la serie de playoff del torneo regional, el cuadro argentino se impuso en la definición desde los 11 metros con los tiros de Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Nicolás Figal y Lautaro Blanco. Tomás Aranda falló el cuarto intento cuando el arquero Omar Carabalí adivinó su intención de picar el remate.

O’Higgins ganó en el tiempo regular con un gol de Francisco González, quien además transformó el primer penalti de la resolución. Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela también acertaron, pero el cuadro chileno quedó eliminado por las pifias de Thiago Vecino, que desvió su disparo por arriba del arco, y de Luis Pavez, que perdió el duelo con el portero Álvaro Montero.

“El rival fue superior”, reconoció el técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena. “Nuestro objetivo era pasar, pero soy autocrítico y sé que jugando así son pocas las victorias que podremos conseguir”.

En los otros resultados de la jornada, Bolívar impidió el pleno de los brasileños al eliminar a Gremio, mientras que Santa Fe doblegó a Caracas.

Las llaves de octavos de final de la Sudamericana, que se disputarán del 11 al 20 de agosto, son Recoleta–Boca Juniors, Sao Paulo–Bolívar, River Plate–Independiente Santa Fe, Olimpi Vasco da Gama, Atlético Mineiro–Bragantino, Macará– Santos, Montevideo City Torque–Tigre y Botafogo–Cienciano.

En el estadio El Teniente, de Rancagua, Boca Juniors no pudo imponer condiciones como hizo en varios tramos en su victoria 1-0 conseguida en La Bombonera la semana pasada y no contó con una noche inspirada del delantero Merentiel ni del extremo Sebastián Villa.

“Necesitamos trabajar y mejorar mucho. Estamos contentos por pasar, pero no por la actuación del equipo”, analizó Arruabarrena. “Estuvimos imprecisos, erráticos, nos faltó animarnos más a jugar. El rival dominó el partido y, sin tener demasiadas ocasiones claras, nos complicó”.

Después de un largo período de acción en el centro del campo y con pocas ocasiones de gol, O’Higgins igualó la serie a los 72 minutos con un remate de volea de González, que impactó el balón con la zurda tras un saque de banda de Pavez y un despeje corto de Figal.

Tras la apertura del marcador, el trámite se abrió y las oportunidades aparecieron en el tramo final del partido.

A los 77, Leonel Flores, que ingresó en lugar de Villa, estrelló un remate en el travesaño y reactivó el ataque del cuadro xeneize.

En el descuento, Aranda probó en dos ocasiones con disparos de media distancia, que fueron despejados por Carabalí, quien envió la definición a los penales.

Montero, que había tenido una actuación irregular el fin de semana en la derrota de Boca 3-0 contra Deportivo Riestra por el campeonato argentino, tapó el penalti de Pavez y allanó el camino para la clasificación del elenco azul y oro.

Bolívar sorprende a Gremio en Brasil

En Porto Alegre, Bolívar superó 1-0 a Gremio y avanzó con un resultado global 4-2.

Luego de imponerse 3-2 hace una semana en La Paz, el equipo boliviano aseguró su clasificación con un gol de Dairon Asprilla a los 16 minutos.

Asprilla, quien firmó el tanto definitivo para el triunfo de Bolívar en el choque de ida, volvió a perforar las redes con una acción individual en la que superó al zaguero Walter Kannemann y finalizó con un fuerte disparo al primer palo.

“Estamos muy contentos. Marcamos pronto el gol y nos dio la oportunidad de jugar con más tranquilidad”, comentó el extremo Patricio Rodríguez.

Gremio tuvo 65% de posesión de pelota y registró 31 tiros totales, pero se topó con el arquero Carlos Lampe, quien defendió su arco con 10 atajadas.

Un altercado entre jugadores de ambos conjuntos en el descuento se saldó con las expulsiones del capitán de los visitantes, Leonel Justiniano, y de Erick Noriega por los anfitriones.

Gremio terminó con nueve jugadores por la tarjeta roja que vio Marlon a los ocho minutos del tiempo agregado por una entrada con fuerza excesiva contra Erwin Saavedra.

En Cabudare, Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Caracas y consiguió el boleto a la siguiente fase con un marcador agregado de 5-0.

Los tantos del conjunto colombiano llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Nahuel Bustos, Ángel Figueroa (en contra) y Franco Fagúndez.

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FUENTE: AP