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Bobby Witt Jr. vuelve tras lesión de espalda y guía a Reales a triunfo de 8-2 ante Mellizos

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Bobby Witt Jr. conectó tres hits y remolcó dos carreras en su regreso a la alineación titular de los Reales de Kansas City, quienes doblegaron el martes 8-2 a los Mellizos de Minnesota.

Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, es empapado con la hielera por Jac Caglianone, tras la victoria sobre los Mellizos de Minnesota, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, es empapado con la hielera por Jac Caglianone, tras la victoria sobre los Mellizos de Minnesota, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Witt, quien se perdió dos semanas por rigidez en la espalda, se fue de 5-3 con un doble de dos carreras y anotó dos veces. Randy Dobnak (2-0) permitió una carrera y tres hits en cinco entradas ante su antiguo equipo para ayudar a que los Reales cortaran una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Josh Bell conectó un jonrón en los innings finales por los Mellizos, que han perdido tres compromisos seguidos. Se mantuvieron a un juego de Cleveland en la carrera por el último boleto de playoffs de la Liga Americana.

Royce Lewis se fue de 4-4 y batea para .382 (13 de 34) en sus últimos nueve juegos.

El abridor de Minnesota, Joe Ryan (6-8), permitió cinco carreras —cuatro limpias— y siete hits en 5 1/3 entradas.

Witt pegó un sencillo en su primer turno y Jac Caglianone lo siguió con otro. El venezolano Salvador Pérez, homenajeado antes del juego por convertirse en el líder de jonrones de la franquicia, impulsó la primera carrera con un elevado de sacrificio.

Michael Massey añadió un doble impulsor para poner el 2-0 en la primera entrada.

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