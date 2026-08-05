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Bo Bichette impulsa una carrera en la 10ma entrada y Mets superan 6-5 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — Bo Bichette conectó un sencillo ante Matt Festa para impulsar al corredor automático Francisco Lindor en la décima entrada, y los Mets de Nueva York superaron el miércoles 6-5 a los Guardianes de Cleveland.

El venezolano Francisco Álvarez felicita al mexicano Daniel Duarte, su compañero de los Mets, tras la victoria sobre los Guardianes de Cleveland, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP foto/Phil Long)
El venezolano Francisco Álvarez felicita al mexicano Daniel Duarte, su compañero de los Mets, tras la victoria sobre los Guardianes de Cleveland, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP foto/Phil Long) AP

Chayce McDermott (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse el triunfo, y el mexicano Daniel Duarte concretó su primer salvamento. A Festa (2-3) se le cargó una carrera sucia en su única entrada.

Cleveland fue alcanzado en la pugna por el último pasaje de comodín de la Liga Americana.

Los Mets empataron 5-5 en la novena entrada, cuando el venezolano Brayan Rocchio dejó escapar un rodado con las bases llenas por parte de A.J. Ewing para un error, lo que permitió que Jared Young anotara con dos outs. Fue el quinto salvamento desperdiciado en 35 oportunidades por el cerrador estelar Cade Smith.

El dominicano Ángel Genao se convirtió en el primer jugador en la historia de Cleveland con cuatro hits en su debut en las Grandes Ligas e impulsó la que había sido la carrera de la ventaja en el séptimo capítulo. El prospecto del cuadro interior se fue de 5-4 con cuatro sencillos, y además cometió un inusual doble error en la tercera base.

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FUENTE: AP

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