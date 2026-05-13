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Bloqueos y marchas contra el presidente boliviano complican el abastecimiento de alimentos en La Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — La carne de res y pollo eran algunos de los alimentos que escaseaban el miércoles en los mercados de la ciudad de La Paz debido a los bloqueos y las marchas de sindicalistas y campesinos bolivianos que reclaman al conservador presidente Rodrigo Paz soluciones a la crisis económica.

Maestros de la enseñanza pública se manifiestan para exigir un aumento salarial en La Paz, Bolivia, el lunes 11 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Maestros de la enseñanza pública se manifiestan para exigir un aumento salarial en La Paz, Bolivia, el lunes 11 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

El gobierno habilitó nueve vuelos con más de 90.000 kilos de carne de res y pollo hasta La Paz, sede del gobierno, y su vecina ciudad de El Alto ante la escasez de estos alimentos básicos de los bolivianos.

“No hay carne y lo poco que hay es caro, y del pollo ni hablemos”, dijo a The Associated Press Elena Quispe, de 45 años, en un mercado céntrico. El poco pollo que quedaba valía el doble de su precio normal.

En el Congreso avanza una ley que anularía la referida a la hipoteca de tierras mientras que los maestros públicos, un sector importante de la COB, negocian con el gobierno un incremento salarial y ya levantaron varios bloqueos. Sin embargo, otro sector de la central ha exigido la renuncia del mandatario ante la falta de respuestas a la crisis.

Por la misma razón se han sumado a las protestas campesinos aymaras conocidos como los Ponchos Rojos, quienes bloquean desde hace días carreteras y el miércoles protagonizaron una masiva marcha en El Alto.

En esa ciudad, varias personas se mezclaron la víspera en una protesta e intentaron realizar saqueos. La policía las dispersó con gases lacrimógenos, según informó el comandante de la fuerza, Mirko Sokol.

La policía logró despejar además con apoyo de pobladores un acceso al norte de La Paz que estaba bloqueado desde la semana pasada.

“Nos estamos dando cuenta que no habían sido los indígenas...son delincuentes bloqueadores profesionales ligados a (el expresidente) Evo Morales y a la organización que él representa en el país”, afirmó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo a radio Panamericana.“Este es un bloqueo político...con fines de desestabilización".

El martes un grupo de seguidores de Morales, el líder indígena izquierdista que gobernó entre 2006 y 2019, inició un marcha desde la localidad de Caracollo, a unos 190 kilómetros de La Paz. Se desarrolla después de una segunda orden de detención librada contra el exmandatario por parte de la justicia para que responda sobre un caso de presunto abuso a una menor cuando ejerció el poder.

Paz llamó nuevamente a todos los sectores a dialogar. El mandatario asumió en noviembre pasado tras los gobiernos de Morales y el también izquierdista Luis Arce (2020-2025) en medio de la peor crisis en cuatro décadas

FUENTE: AP

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