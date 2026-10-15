americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Blondie regresará el próximo año con el nuevo álbum "High Noon" y ya puedes probarlo

NUEVA YORK (AP) — Habrá un nuevo álbum de Blondie.

Esta imagen de la portada del álbum, publicada por BMG, muestra High Noon de Blondie. (BMG via AP)
Esta imagen de la portada del álbum, publicada por BMG, muestra "High Noon" de Blondie. (BMG via AP) AP

Los pioneros del new wave tienen previsto lanzar “High Noon” a principios del próximo año, una década después de su último trabajo, y el jueves publicaron el enérgico primer sencillo “Spectral Eyes”, escrito por Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, quien también toca en el tema.

La cantante principal y compositora Debbie Harry manifestó en un comunicado: “Este álbum es Blondie clásico: una amalgama de todas nuestras diferentes influencias y épocas en algo nuevo. Esta música se siente arraigada en el presente, moldeada por quienes somos y cómo estamos viviendo ahora”.

Además de Marr, el nuevo álbum contará con aportes de Glen Matlock, Zach Condon de Beirut, Jess Wolfe y Holly Laessig de Lucius.

“High Noon” será el primer álbum de estudio de la banda desde “Pollinator” de 2017, que incluyó participaciones especiales de Marr, Joan Jett y el guitarrista de The Strokes Nick Valensi. Fue producido por John Congleton, al igual que “High Noon”.

El álbum se completó antes de la muerte el año pasado del baterista Clem Burke. Las sesiones comenzaron en 2022. El álbum de 13 canciones será lanzado el 26 de febrero.

La banda, integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll, dominó finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 con ocho éxitos en el Top 40, incluidos cuatro números 1: “Heart of Glass”, “Call Me”, “The Tide Is High” y “Rapture”, este último se considera el primer éxito número 1 en incluir rap.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miss grand international bajo la lupa: un analisis clasifica como sospechoso al 41,02 % de su audiencia en instagram

Miss Grand International bajo la lupa: un análisis clasifica como sospechoso al 41,02 % de su audiencia en Instagram

Destacados del día

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter