Blazers vencen a Kings 120-107 en la Copa NBA y logran su 3ra victoria seguida

Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja tras acertar un disparo de tres puntos ante los Kings de Sacramento, en un duelo de la Copa NBA, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Damian Lillard sumó 29 puntos para ayudar a que Portland mejorara a una foja de 9-3. Los Blazers tienen marca de 6-1 como visitantes —su única derrota fue ante los Lakers de Los Ángeles en su debut de la Copa NBA.