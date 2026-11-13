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Blazers vencen a Kings 120-107 en la Copa NBA y logran su 3ra victoria seguida

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Deni Avdija anotó 34 puntos y los Trail Blazers de Portland doblegaron el viernes 120-107 a los Kings de Sacramento en acción de la Copa NBA para abrir una gira de seis partidos con su tercera victoria consecutiva.

Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja tras acertar un disparo de tres puntos ante los Kings de Sacramento, en un duelo de la Copa NBA, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja tras acertar un disparo de tres puntos ante los Kings de Sacramento, en un duelo de la Copa NBA, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Damian Lillard sumó 29 puntos para ayudar a que Portland mejorara a una foja de 9-3. Los Blazers tienen marca de 6-1 como visitantes —su única derrota fue ante los Lakers de Los Ángeles en su debut de la Copa NBA.

Avdija acertó 11 de 13 tiros de campo, encestó 3 de 5 triples y convirtió nueve tiros libres sin fallar. Toumani Camara aportó 14 puntos para Portland, y Donovan Clingan registró 13 unidades y 11 rebotes.

De’Andre Hunter encabezó a Sacramento con 24 puntos. Los Kings han perdido cinco compromisos seguidos y cayeron a 1-11 en la temporada y 0-7 en casa.

Domantas Sabonis contabilizó 21 puntos y 12 rebotes.

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FUENTE: AP

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