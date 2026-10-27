americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bisnieto de Mussolini marca su 1er gol con la Lazio

SASSUOLO, Italia (AP) — Romano Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador italiano Benito Mussolini, anotó su primer gol con la Lazio el martes.

Floriani Mussolini, de 23 años y quien lleva “Romano” en la espalda de su camiseta, marcó a los 16 minutos el tercer gol de la Lazio en su goleada 6-2 sobre el Sassuolo en la Serie A.

Sus celebraciones se vieron interrumpidas inicialmente al levantarse el banderín de fuera de juego, pero el canterano de la Lazio pudo festejar como corresponde cuando el gol fue validado tras la revisión en video.

También fue el primer gol de Mussolini en la máxima categoría del fútbol italiano y apenas el segundo de su carrera. El primero lo había conseguido en la segunda división, hace dos años, cuando estaba cedido en el Juve Stabia.

El defensor, cuyo nombre completo es Romano Benito Floriani Mussolini, está emparentado con Benito Mussolini por la rama materna de su familia. Ha manifestado públicamente que no tiene interés en la política.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡ROLEX, MANSIONES, YATES E ISLAS PRIVADAS! EEUU exhibe en la ONU los lujos de la ÉLITE CUBANA

¡ROLEX, MANSIONES, YATES E ISLAS PRIVADAS! EEUU exhibe en la ONU los lujos de la ÉLITE CUBANA

ESCÁNDALO EN LA ONU: diplomático cubano intenta quitarle el teléfono al portavoz de Mike Waltz

ESCÁNDALO EN LA ONU: diplomático cubano intenta quitarle el teléfono al portavoz de Mike Waltz

MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: Mucho de qué hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter