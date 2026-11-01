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Bills se recuperan de un mal inicio y vencen 36-10 a Baltimore que pierden a Jackson y Huntley

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen lanzó dos pases de touchdown y anotó otro por tierra, y los Bills de Buffalo superaron una descuidada primera mitad para vencer el domingo 36-10 a Baltimore en un partido en el que los Ravens perdieron por lesión en la primera mitad al quarterback titular Lamar Jackson y a su suplente Tyler Huntley.

El quarterback de los Bills de Buffalo Josh Allen busca a quien lanzar el balón en el encuentro ante los Ravens de Baltimore el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Adrian Kraus)
El quarterback de los Bills de Buffalo Josh Allen busca a quien lanzar el balón en el encuentro ante los Ravens de Baltimore el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Adrian Kraus) AP

Jackson se lesionó el pulgar de la mano derecha con la que lanza, y el entrenador Jesse Minter reveló que la lesión podría poner fin a su temporada. Minter indicó que Jackson será colocado en la lista de lesionados y requerirá cirugía.

Buffalo ha ganado nueve seguidos con Allen tras salir de su semana de descanso.

La defensa de Buffalo forzó tres pérdidas de balón, además de una detención en cuarta oportunidad, sumó cuatro capturas y limitó a los Ravens a 144 yardas totales.

Podría considerarse que la defensiva de Buffalo dio un paso adelante después de ser altamente criticada pues estaba entre las peores de la NFL en términos estadísticos y había permitido 29 o más puntos en cinco de seis partidos.

Los Ravens (4-4) han perdido tres seguidos y el esperado regreso de Jackson, tras perderse tres partidos por una lesión de tobillo, duró una jugada. Se lesionó en el primer snap de Baltimore desde la línea de golpeo, cuando su mano golpeó el brazo del edge rusher de los Bills Greg Rousseau mientras intentaba un pase a Zay Flowers.

El suplente Tyler Huntley tomó el relevo y se lastimó un dedo del pie mientras era capturado y perdía un balón suelto para cerrar la cuarta serie de Baltimore.

Derrick Henry anotó el único touchdown de Baltimore con una carrera de 2 yardas.

El quarterback de emergencia, tercero en la jerarquía, Joe Fagnano, un novato no seleccionado en el draft procedente de Connecticut, terminó el partido y completó 10 de 21 para 91 yardas con una intercepción en su debut en la NFL.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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