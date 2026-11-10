americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bills adquieren al safety Amani Hooker en canje con Titans, confirman fuentes AP

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Bills de Buffalo reforzaron su secundaria al adquirir al safety Amani Hooker en un canje con los Titans de Tennessee, el confirmaron el martes a The Associated Press dos personas con conocimiento del acuerdo.

El safety de los Titans de Tennessee Amani Hooker celebra su intercepción en el encuentro ante los Bengals de Cincinnati el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Joshua A. Bickel)
El safety de los Titans de Tennessee Amani Hooker celebra su intercepción en el encuentro ante los Bengals de Cincinnati el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

Las personas hablaron con AP en condición de anonimato porque el canje aún no ha sido anunciado.

El acuerdo se concretó unas dos horas antes de que venciera el plazo límite de la NFL, y un día después de que los Bills, líderes de la AFC, mejoraran a 7-1 con una victoria 23-6 en Minnesota. Los Titans adquirieron la selección de segunda ronda de Buffalo en el draft del próximo año, y Buffalo también obtuvo la selección de quinta ronda de los Titans, indicaron las personas.

Hooker está en su octava temporada en la NFL con Tennessee y ha sido titular desde 2021. Suma cinco intercepciones, la mayor cifra de su carrera en una temporada, y está empatado en el liderato de la NFL con Xavier McKinney, de Green Bay.

Con su incorporación mejora una defensa de los Bills que ha tenido dificultades durante gran parte de la temporada —la secundaria ha sido señalada como el punto débil. La profundidad de Buffalo en esa posición se redujo aún más la semana pasada después de que el equipo cortó al titular C.J. Gardner-Johnson por su bajo rendimiento y tras cumplir una suspensión de un partido en la NFL por escupir.

Se prevé que Hooker tome el puesto de titular junto a Cole Bishop. El suplente veterano Damar Hamlin fue titular en los dos partidos más recientes.

Tennessee, mientras tanto, está en una fase de reconstrucción tras su semana de descanso, con marca de 1-7 y ubicado en el último lugar de la AFC Sur. Hooker es el segundo titular defensivo traspasado por Tennessee después de que el equipo envió al tackle defensivo Jeffery Simmons a Chicago hace dos semanas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

ARCHIVO - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras este habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 24 de marzo de 2026. (Ap Foto/Alex Brandon/Archivo)

PETE HEGSETH ENFRENTA OCHO CARGOS DE IMPEACHMENT: de la guerra con Irán a la captura de Maduro

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump afirma que "Cuba está cayendo" y compara al Gobierno cubano con los demócratas de EEUU

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter