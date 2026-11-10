Bills adquieren al safety Amani Hooker en canje con Titans, confirman fuentes AP

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El safety de los Titans de Tennessee Amani Hooker celebra su intercepción en el encuentro ante los Bengals de Cincinnati el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

Las personas hablaron con AP en condición de anonimato porque el canje aún no ha sido anunciado.

El acuerdo se concretó unas dos horas antes de que venciera el plazo límite de la NFL, y un día después de que los Bills, líderes de la AFC, mejoraran a 7-1 con una victoria 23-6 en Minnesota. Los Titans adquirieron la selección de segunda ronda de Buffalo en el draft del próximo año, y Buffalo también obtuvo la selección de quinta ronda de los Titans, indicaron las personas.

Hooker está en su octava temporada en la NFL con Tennessee y ha sido titular desde 2021. Suma cinco intercepciones, la mayor cifra de su carrera en una temporada, y está empatado en el liderato de la NFL con Xavier McKinney, de Green Bay.

Con su incorporación mejora una defensa de los Bills que ha tenido dificultades durante gran parte de la temporada —la secundaria ha sido señalada como el punto débil. La profundidad de Buffalo en esa posición se redujo aún más la semana pasada después de que el equipo cortó al titular C.J. Gardner-Johnson por su bajo rendimiento y tras cumplir una suspensión de un partido en la NFL por escupir.

Se prevé que Hooker tome el puesto de titular junto a Cole Bishop. El suplente veterano Damar Hamlin fue titular en los dos partidos más recientes.

Tennessee, mientras tanto, está en una fase de reconstrucción tras su semana de descanso, con marca de 1-7 y ubicado en el último lugar de la AFC Sur. Hooker es el segundo titular defensivo traspasado por Tennessee después de que el equipo envió al tackle defensivo Jeffery Simmons a Chicago hace dos semanas.

___ La periodista independiente de AP Teresa M. Walker colaboró desde Nashville, Tennessee. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP