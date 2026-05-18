Billie Jean King recibe su licenciatura en Cal State Los Ángeles a los 82 años

La leyenda del tenis Billie Jean King, centro, alza el puño luego de escuchar su nombre para recibir su título durante la ceremonia de graduación de California State University, Los Ángeles, el lunes 18 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

La ícono del deporte y la igualdad, de 82 años, recibió el lunes su licenciatura en artes en historia de Cal State Los Ángeles, y cruzó el escenario con gafas fucsias y zapatillas azul rey en el Shrine Auditorium junto con unas 6.000 personas más de la Clase de 2026.

“Nunca es demasiado tarde, tengas la edad que tengas, sean cuales sean tus capacidades; ve a por ello si lo quieres”, expresó King después.

La toga negra de King estaba realzada con una estola dorada de graduación personalizada por una amiga. En un lado incluía sus iniciales y las letras G.0.A.T., en referencia a “la mejor de todos los tiempos”. En el otro lado, llevaba bordada una raqueta de tenis multicolor.

“Significa mucho más para mí de lo que pensaba. Me alegra muchísimo haberlo hecho. Mi esperanza es que otra persona vuelva a la escuela”, compartió King.

King anunció hace dos años que trabajaría para completar su título en la escuela donde su estatua de bronce está afuera del edificio de educación física. Es la primera integrante de su familia inmediata en graduarse de la universidad, al igual que la mayoría de sus compañeros graduados. La escuela tiene un alumnado predominantemente hispano y latino.

“Ser estudiante-atleta no significaba que yo tuviera una beca”, le dijo a la multitud. “No había apoyo financiero disponible para las mujeres en 1961, aunque mis amigos Arthur Ashe y Stan Smith sí eran estudiantes becados en los equipos masculinos de UCLA y USC”.

King se comprometió a trabajar por la igualdad y la inclusión para todos.

“Nunca podemos entender la inclusión a menos que nos hayan excluido”, manifestó.

En un momento, un bebé que gritaba en el balcón interrumpió a King.

“¿Es tan malo?”, preguntó, mientras la multitud se reía.

Remató su discurso con un grito de “¡Sí se puede!”. El público estalló en vítores y aplausos ante la frase que significa “¡Sí puedes!”.

Acompañada por estudiantes-atletas y la mascota de la escuela, King golpeó pelotas de tenis autografiadas hacia la multitud.

Se inscribió inicialmente en el campus, a cinco millas al este del centro, en 1961, el mismo año en que ganó el primero de sus 20 títulos de Wimbledon —récord que comparte—, este en dobles femeninos.

“Las cosas eran diferentes entonces”, les dijo a los estudiantes. “Ganar hoy un título de dobles en Wimbledon vale cerca de medio millón de dólares. En 1961, creo que ganamos un vale de regalo de 45 dólares para una tienda local”.

Poco después dejó la escuela para perseguir el objetivo de convertirse en la número 1 del mundo, ganó 39 títulos de Grand Slam y consiguió una victoria histórica sobre Bobby Riggs en la “Batalla de los Sexos” de 1973. King ayudó a establecer el actual circuito profesional femenino, al tiempo que impulsaba la ampliación de los premios en metálico y de las oportunidades para las mujeres.

¿La mayor diferencia entre estudiar en los años 60 y hoy? “Es mucho más virtual”, dijo. “Caray, nosotros teníamos que estar en clase. No iba todo el tiempo, pero me encantaba hablar con los profesores y me encantaba aprender”.

A pesar de sus muchos éxitos dentro y fuera de la cancha, King arrastraba una sensación persistente por no haber obtenido su título. Siempre corregía a cualquiera que armara su biografía y afirmara que se había graduado.

“Yo decía: ‘No digan nunca que me gradué, todavía no me lo he ganado’”, contó. “Hoy pensaba, al venir aquí por primera vez, que en realidad ya pueden decir que me gradué”.

¿King se presentaría a una maestría?

“Acabo de encender las noticias y ahí está Shaq cruzando el escenario en LSU para recibir su maestría”, dijo. “Me parece maravilloso seguir aprendiendo”.

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FUENTE: AP