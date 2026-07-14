Bijan Robinson, de Falcons, es elegido mejor corredor de la NFL por un panel de AP

ARCHIVO - El corredor de los Falcons de Atlanta, Bijan Robinson (7), celebra su recepción para touchdown contra los Rams de Los Ángeles en la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el 29 de diciembre de 2025, en Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson, Archivo) AP

Robinson causó impacto casi desde el inicio con los Falcons de Atlanta y luego llevó su juego a otro nivel la temporada pasada, cuando lideró la NFL en yardas desde la línea de golpeo y fue elegido como el corredor All-Pro.

Esa producción ayudó a que Robinson ganara el honor de ser nombrado el mejor corredor de la liga por The Associated Press.

Un panel de ocho periodistas de fútbol americano profesional de AP clasificó a los cinco mejores jugadores en la posición de corredor, basando sus selecciones en el estatus actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 punto.

Robinson recibió tres votos de primer lugar, uno de segundo y fue el único jugador incluido en las ocho boletas, para ganar la votación con 41 puntos.

Christian McCaffrey, de San Francisco, obtuvo dos votos de primer lugar y terminó segundo con 33 puntos, mientras que Derrick Henry, de Baltimore, también recibió dos votos de primer lugar y quedó tercero con 30 puntos.

El otro voto de primer lugar fue para Saquon Barkley, quien terminó cuarto, y Jahmyr Gibbs, de Detroit, quedó quinto.

Jonathan Taylor, de Indianapolis, y James Cook, de Buffalo, también recibieron votos.

1. Bijan Robinson, Falcons de Atlanta

Robinson, la octava selección de 2023, es uno de los mejores corredores de doble amenaza de la liga: terminó cuarto en la NFL en yardas por tierra la temporada pasada con 1.478, además de sumar 820 yardas por recepción.

Se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia con al menos 1.400 yardas por tierra y 800 por recepción en la misma temporada, uniéndose a Steven Jackson, quien lo logró en 2006.

Robinson lideró la NFL con 2.298 yardas desde la línea de golpeo y anotó 11 touchdowns en la temporada.

2. Christian McCaffrey, 49ers de San Francisco

McCaffrey se ha consolidado como la amenaza más peligrosa por recepción saliendo del backfield y es un punto central del juego aéreo de Kyle Shanahan en San Francisco.

McCaffrey no fue el corredor explosivo de la temporada pasada como lo había sido antes en su carrera: corrió para 1.202 yardas y promedió apenas 3,9 yardas por acarreo. Compensó con creces eso con 102 recepciones para 924 yardas, y estuvo cerca de convertirse en el primer jugador en la historia con dos temporadas de al menos 1.000 yardas por tierra y por recepción.

McCaffrey generó 119 primeros downs, la mejor cifra de la NFL, igualando la mayor cantidad para cualquier jugador en las últimas 15 temporadas.

3. Derrick Henry, Ravens de Baltimore

La gente ha estado esperando que Henry muestre señales de declive al entrar en sus 30, pero todavía no ha sido evidente.

Henry ha superado las 1.500 yardas por tierra en cada una de las últimas dos temporadas después de cumplir 30 años, y sus cinco temporadas de 1.500 yardas están empatadas con Barry Sanders como la mayor cantidad en la historia.

Henry ocupó el segundo lugar de la NFL la temporada pasada con 1.595 yardas por tierra y es décimo de todos los tiempos con 13.018 yardas. Estableció un récord la temporada pasada con su séptimo partido de 200 yardas y tiene cuatro temporadas —marca que empata el récord— con al menos 15 touchdowns por carrera.

4. Saquon Barkley, Eagles de Filadelfia

Barkley dio un paso atrás respecto de su temporada récord de 2024, cuando sus 2.504 yardas por tierra en temporada regular y Playoffs fueron la mayor cifra de la historia, ya que la ofensiva de Filadelfia fue menos potente la temporada pasada. Aun así, logró correr para 1.140 yardas y anotó nueve touchdowns totales para recibir cierto respaldo en esta votación.

5. Jahmyr Gibbs, Lions de Detroit

Gibbs ha sido una máquina de anotar desde que llegó a la liga junto con Robinson en 2023, cuando fue seleccionado cuatro puestos después, en el número 12 global. Sus 49 anotaciones en su carrera son la mayor cantidad en la historia para un jugador antes de cumplir 24 años, superando la marca previa de 47 establecida por la leyenda de los Lions, Barry Sanders.

Gibbs corrió para 1.223 yardas y añadió 616 más por recepción la temporada pasada, en la que anotó 18 touchdowns en total.

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FUENTE: AP