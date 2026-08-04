Bieniemy, de los Chiefs, deja incierto su regreso tras el tiroteo de su esposa

El hijo de Bieniemy, Elijah Bieniemy, fue arrestado en relación con el tiroteo contra su madre, Mia. Fue acusado de lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda, pero las comparecencias judiciales de Bieniemy, de 27 años, se han retrasado a la espera de una evaluación de salud mental.

La condición de Mia Bieniemy ha ido mejorando, señaló esta semana el entrenador de los Chiefs, Andy Reid.

“Fue estupendo saber de él, desde un punto de vista personal. Uno estaba devastado por él. Últimamente se ha estado comunicando cada vez más por temas de fútbol americano y eso le ha devuelto una sensación de normalidad a nuestro equipo: saber de él y escuchar sus ideas sobre el fútbol”, señaló el martes Joe Bleymaier, coordinador del juego aéreo de los Chiefs, quien ha asumido muchas de las funciones de Bieniemy.

Bieniemy regresó a los Chiefs a principios de este año, después de irse para desempeñarse como coordinador ofensivo de los Commanders y pasar una temporada con UCLA y otra con los Bears de Chicago. Reemplazó a Matt Nagy, quien ahora es el coordinador ofensivo de los Giants.

La razón por la que los Chiefs estaban ansiosos por tener de vuelta a Bieniemy en las instalaciones fue doble: tiene un conocimiento íntimo de la ofensiva de Kansas City, tras ayudar a la franquicia a llegar a tres Super Bowls y ganar dos, y aporta una actitud directa, sin rodeos, que los Chiefs necesitaban desesperadamente después de caer a un decepcionante cierre de 6-11 la temporada pasada.

“Nosotros mantendremos esto en marcha y cuando (Bieniemy) regrese, estaremos listos para tener esa intensidad y esa energía. Eso es lo que más me gusta de él”, dijo el corredor de los Chiefs Kenneth Walker III, actual MVP del Super Bowl y una de las grandes adquisiciones en la agencia libre.

Bleymaier, a quien muchos consideran una estrella en ascenso en la profesión de entrenador, tiene una personalidad mucho más reservada. Pero bromeó el martes con que había perdido la voz durante la práctica, así que quizá algunos de los rasgos vocales de Bieniemy se le han pegado.

“Los muchachos quieren rendir cuentas. Quieren que alguien les recuerde qué hacer y que no deje pasar nada”, afirmó Bleymaier. “Ese es el papel del coordinador y ese es el papel de quien sea que esté en esa posición: sostener constantemente ese estándar”.

En otras noticias del martes, los Chiefs continuaron con su segunda práctica con protecciones del campamento en Missouri Western, y el quarterback Patrick Mahomes volvió a entrenar a plenitud tras someterse a una cirugía hace menos de ocho meses para reparar ligamentos desgarrados de la rodilla.

Mahomes ha estado usando una rodillera en la rodilla izquierda, pero por lo demás ha sido difícil notar algo distinto en él.

“Uno odia decir que algo que haga Patrick te sorprende”, manifestó Bleymaier, “porque siempre está empujando los límites de lo que puede hacer con el balón, y también los plazos de recuperación por las lesiones que ha tenido. Pero físicamente, no he visto nada con la rodilla en el campo que muestre algún retroceso. Simplemente inexistente: cualquier tipo de problema de rodilla, lo cual ha sido increíble”.

El novato no reclutado RT Kahlil Benson siguió recibiendo repeticiones con el primer equipo el martes. Ha sido una de las mayores sorpresas del campamento.

Los receptores abiertos Cyrus Allen (moretón en la espinilla) y Xavier Worthy (dolor en el hombro) no practicaron. El liniero defensivo Ashton Gillotte (distensión en el tendón de la corva) también se perdió el entrenamiento.

El esquinero seleccionado en la primera ronda Mansoor Delane (hombro) continuó practicando con una camiseta amarilla de “sin contacto”.

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FUENTE: AP