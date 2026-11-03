Bielorrusia recibe al jefe de grupo de seguridad transatlántico para mejorar sus lazos con Occidente

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko asiste a la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes en Turkmenbasy, Turkmenistán, el viernes 9 de octubre de 2026. (Sergei Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

Feridun Sinirlioglu, secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con sede en Viena, visitó Bielorrusia para asistir a una conferencia internacional de seguridad y se reunió con Lukashenko.

La visita de Sinirlioglu a Bielorrusia marca el primer viaje de este tipo del jefe de la OSCE desde 2019. Bielorrusia, un estrecho aliado de Rusia, ha afrontado durante años el aislamiento y las sanciones de Occidente.

Al inicio de su reunión con Lukashenko, Sinirlioglu destacó el papel de Bielorrusia en la organización de intercambios de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania.

El líder bielorruso afirmó que “valora enormemente” la visita de Sinirlioglu, pero también criticó a la OSCE por lo que describió como su supuesta postura prooccidental y por críticas injustas a las elecciones en Bielorrusia y Rusia.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, asistió a la conferencia junto con diplomáticos de naciones exsoviéticas, China y otros países.

Durante más de tres décadas, Lukashenko ha gobernado con mano de hierro la nación de 9,5 millones de habitantes, y Bielorrusia ha sido sancionada repetidamente por países occidentales por su represión de los derechos humanos y por permitir que Moscú use su territorio en la invasión a gran escala de Ucrania, que inició el 24 de febrero de 2022.

La líder opositora bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, sostuvo que “para Lukashenko, una reunión con el secretario general de la OSCE ya es una recompensa política significativa y totalmente inmerecida”.

“Si no conducen a cambios concretos, las visitas y reuniones de alto nivel con Lukashenko solo fortalecen su régimen y fomentan una sensación de impunidad”, declaró Tsikhanouskaya a The Associated Press.

“Los contactos deben producir resultados reales —la liberación de presos políticos, el fin de la represión y la retirada del apoyo a la agresión rusa— en lugar de servir como una herramienta para otorgar legitimidad internacional al régimen”, añadió.

El gobierno de Lukashenko fue cuestionado tras unas elecciones presidenciales de 2020 que lo mantuvieron en el poder, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles para protestar por una votación considerada ampliamente como amañada. En la represión posterior, decenas de miles de personas fueron detenidas, y muchas fueron golpeadas por la policía. Figuras destacadas de la oposición huyeron del país o fueron encarceladas.

Lukashenko ha liberado a cientos de presos políticos en una serie de acuerdos mediados por Estados Unidos desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato; en esos acuerdos también se levantaron algunas sanciones de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos de Bielorrusia por superar el aislamiento y normalizar los vínculos con Occidente.

Como parte de un acuerdo establecido en marzo que Washington ayudó a negociar, Lukashenko ordenó la liberación de 250 presos políticos, mientras Estados Unidos aceptó levantar sanciones contra dos bancos estatales bielorrusos y el Ministerio de Finanzas del país, y retirar a los principales productores bielorrusos de potasa de una lista de sanciones. Y en septiembre, las autoridades bielorrusas liberaron a 25 presos a cambio del levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra dos empresas bielorrusas.

La oposición bielorrusa ha acogido con satisfacción la liberación de los presos, pero señaló que muchos otros siguen bajo custodia. Bielorrusia aún tiene 887 presos políticos, según el centro de derechos humanos Viasna.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP