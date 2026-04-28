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Bielorrusia libera al periodista Andrzej Poczobut en un canje de prisioneros

TALLÍN, Estonia (AP) — Bielorrusia anunció un intercambio de prisioneros con Polonia y liberó de la cárcel al periodista Andrzej Poczobut, en lo que podría marcar un nuevo paso hacia un deshielo de las relaciones entre Minsk y Occidente.