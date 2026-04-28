Bielorrusia libera al periodista Andrzej Poczobut en un canje de prisioneros

Poczobut, corresponsal del influyente diario polaco Gazeta Wyborcza y una figura destacada entre la minoría polaca de Bielorrusia, fue condenado a ocho años de prisión en un caso denunciado como de motivación política.
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TALLÍN, Estonia (AP) — Bielorrusia anunció un intercambio de prisioneros con Polonia y liberó de la cárcel al periodista Andrzej Poczobut, en lo que podría marcar un nuevo paso hacia un deshielo de las relaciones entre Minsk y Occidente.
Poczobut, corresponsal del influyente diario polaco Gazeta Wyborcza y una figura destacada entre la minoría polaca de Bielorrusia, fue condenado a ocho años de prisión en un caso denunciado como de motivación política.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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